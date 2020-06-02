Sony, 4 Haziranda Yapılacak PlayStation 5 Tanıtımını Süresiz Erteledi

Sony, iki gün sonra yapmayı planladığı PlayStation 5 tanıtımını, ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar nedeniyle erteledi!

Sony'den PlayStation 5'e şok erteleme

Sony, PS5 oynanış tanıtımını ertelediğini PlayStation'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

4 Haziran Perşembe günü yapılması beklenen etkinliğin ertelenme nedeni, ABD'de yaşanan olaylar arasında "önemli seslerin duyulmasını sağlamak". Şu an kutlama yapmanın sırası olmadığını düşünen firma, oyuncuların bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğrayacağını kabul ederken, etkinliği ne zaman yapacağını söylemedi.

ABD çapında polis şiddetine karşı çıkan protestolar sırasında Sony'nin yeni bir ürün tanıtmaktan kaçınması, hem iş açısından, hem de empatik açıdan yerinde görünüyor. Firmanın etkinliği çok uzak bir tarihe erteleme ihtimali düşük. Özellikle Amerikan halkının bu tarihe kadar konuşacak başka şeylerinin olacağı açık.

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