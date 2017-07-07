Sony, Android 7.0 Nougat'ı Yaymaya Devam Ediyor!
Sony, askıya aldığı Android 7.0 Nougat güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı!
Sony geçen hafta, başlamasının ardından iki haftadan kısa sürede, Android 7.0 Nougat'ı yaymayı durdurmuştu. Firmanın açıklamasına göre, over-the-air ulaştırma sisteminde küçük performans tutarsızlıkları saptanmış. Ama güncellemenin bu cihazlara ne zaman yeniden geleceğini söylememişti.
Şimdi bekleyiş sona erdi. XperiaBlog'taki habere göre Sony, Android 7.0'i yeniden yaymaya başladı ve hatta şu iki cihaza biraz daha yeni derlemeler çıkardı:
-Xperia XA: build 33.3.A.0.131 (önceki 33.3.A.0.127)
-Xperia XA Ultra: build 36.1.A.0.182 (önceki 36.1.A.0.179)
Yayılma yeniden başlamasına rağmen, dünyadaki tüm uygun cihazlara ulaşması zaman alacak, telefon operatörü kilitli cihazlara ulaşması ise daha da uzun sürebilir.
Sony son iki haftada, daha yeni Android 7.1.1 Nougat'ı Xperia X ve X Compact'a çıkarmıştı, yakın zamanda da Xperia Z5 ailesine, Z4 Tablet'e ve Z3 Plus'a çıkardı.
H. Hüseyin Öztürk
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