Sony, Android 7.0 Nougat'ı Yaymaya Devam Ediyor!

Sony, askıya aldığı Android 7.0 Nougat güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı!

Sony, Android 7.0 Nougat'ı yaymaya devam ediyor!

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