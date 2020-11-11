Sony'nin DualSense Zaferi! İşte Detaylı Sony PlayStation 5 İncelemesi!

Beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i test ettik, tüm detaylarıyla inceledik. İşte PlayStation 5 hakkında bilmeniz gereken her şey!

11 Kasım 2020 14:00

Güncelleme: 11 Kasım 2020 14:30

Ercan Uğurlu