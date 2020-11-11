Sony'nin DualSense Zaferi! İşte Detaylı Sony PlayStation 5 İncelemesi!

Kısa bir süre önce PlayStation 5'in kutu açılışını yapmış ve önceki PlayStation modelleri ile boyut karşılaştırmasında da bulunmuştuk hep birlikte. Şimdi ise Sony'nin yeni konsol devini hep birlikte inceleyeceğiz, ancak açık söyleyelim söze nerede başlayacağımızı bilmiyoruz. Zira yeni konsol ile ilgili anlatılacak çok şey var, değinilmesi gereken çok detay var; o nedenle incelemeyi bazı noktalardan bölmek ve ayrıca değerlendirmek daha doğru olacak gibi görünüyor. Mesela bunlardan arayüz özelliklerini daha detaylı olarak farklı bir videoda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.
Çok merak edilen oyun performansları ise, pek tabii ki bu videomuzda bulunacak. Spider-Man Miles Morales'e de bakacağız, Red Dead Redemption 2'ye de, God of War'a ve hatta Ghost of Tsushima'ya de vakit ayıracağız. Ancak her şeyden önce ilk olarak tasarımla söze başlamak daha doğru olacak. Uzun bir inceleme olacak, zira bir konsol 7 yılda bir geliyor, kolay değil; o nedenle çayınızı alın arkanıza yaslanın.
PlayStation 5 Tasarımı Nasıl?
Şimdi öncelikle şu ayrımı bir yapalım: PlayStation 5, 2 farklı sürümle tanıtıldı biliyorsunuz. Bunlardan bizim elimizdeki diskli sürüm olurken, ayrıca bir de dijital sürüm yer alacak. Bu arada konsolu 19 Kasım'tan itibaren satışta bulabileceğinizi söyleyebiliriz ve fiyatı da bildiğiniz gibi diskli sürümüyle 8299 TL. Dijital sürümün ise Türkiye fiyatı henüz belli olmuş değil.
PlayStation 5 zaten artık bilindiği üzere dev gibi bir gövdeye sahip. Bu boyuyla beraber Sony'nin şu ana kadarki en büyük oyun konsolu oluyor, bununla da kalmıyor Microsoft cephesinin Xbox Series X modelinden de daha büyük, daha kallavi duruyor.
Sony'nin bu tasarım şeklini benimsemesindeki amaç elbette konsolun iç alanını daha geniş soğutma çözümleriyle donanımlı kılmak olurken, yapmışken de bunu en dikkat çekici şekilde sunmayı istemiş. Bunda da başarılı olmuş doğrusu.
Kenarlardan uzayan yakalar adeta Lord of the Rings'ten Sauron'un kulesi Barad-dür, yani Karanlık Kule'yi andırıyor. Özellikle dikey olarak kullanırsanız baya heybetli göründüğü açık. Fakat dilerseniz yatay formda da kullanabiliyorsunuz.
Bunun için kutuda bir stant yer alıyor. Daha önceki sürümlerde bu standı ayrı satın almamız gerekiyordu, fakat bu defa kutu içeriğine dahil edilmiş. Ancak standın plastiğinin biraz ucuz göründüğünü de söylememiz lazım.
Bu standı, konsolu dikey kullanacağınız zaman altına vidalayabiliyorsunuz. Yatay kullanacaksanız da çevirip arkadaki kare - üçgen logoları kısmına takarak konsolu yatay şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Bu arada konsolun çevresinde yer alan bu logo detayları da oldukça hoşluk katmış. Kutu açılış videosunda da konsolun iç ve DualSense'in alt yüzeyindeki pıtırcıklı yapının da aslında kabartmalı üçgen – kare – daire ve x simgeleri olduğunu söylemiştim.
Evet, Sony, bu kez beyaz bir konsol üretti. Özel sürümleri saymazsak 3 jenerasyon boyu siyah renkten sonra beyaz tasarım, ne yalan söyleyelim biraz içimizi açtı. İç kısmındaki siyah bölüm ise parlak piyano renginde tasarlanmış. Bu arada dikkat etmek lazım, bu yüzey çizilebilir duruyor.
Konsolu çalıştırdığınızda orta kısmın üst tarafından her iki yakaya mavi ışık huzmesi düşüyor, konsol açıldığında da bu beyaza dönüyor, yine dinlenme modundayken de ışık turuncu şekilde yanıyor.
Sony, ön tarafa kolay erişim için USB 2.0 ve USB-C portu yerleştirmiş. Arka tarafta ise 2 adet USB 3.1, Ethernet, HDMI 2.1 portları bulunuyor.
Şimdilik DualSense'i atlıyoruz. Ondan hem tasarım hem özellik bakımından ayrıca bahsedeceğiz. Şimdi PlayStation 5'in teknik özelliklerine bakalım.
PlayStation 5 Teknik Özellikleri Neler?
Özellikler açısından PlayStation 5 teknik açıdan fazlasıyla etkileyici bir oyun konsolu. Saniyede 120 kare hızında 4K çözünürlük sağlayabilen konsol, ayrıca 8K desteği de gösteriyor. Yeni özel RDNA 2 GPU ve 3.5 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli AMD Zen 2 tabanlı bir işlemciden güç sağlayan PS5, GPU'suyla ise 10 TFLOP güç üretebiliyor. Bu değer PS4 Pro'da 4.20 TFLOP'tu. Büyük gelişme olmuş doğrusu.
Öte yandan Series X'te 12 TFLOP performans olduğu açıklanmıştı. Grafik tarafında bir tık önde görünüyor, doğru; iki konsolun CPU tarafları ise eşit. Ancak şunu unutmamak gerekli: Bu konsol savaşında en iyi optimizasyonu yapan kazanıyor; güç, konsolu bir yere kadar taşıyor. Önemli olan bu gücü kullanabilmek. Burada da Sony'nin Exclusive oyunları önem kazanıyor kuşkusuz. Ayrıca DualSense ile gelişen oyun deneyimi de PS5'i büyük bir adım ile öne çıkartıyor. Bu arada yeri gelmişken Xbox Series S'in de 4 TFLOP gücünde olduğunu da söyleyelim.
PS5'in teknik özelliklerinden devam edelim. Konsolda 16 GB GDDR6 bellek kullanılıyor. Bu da selefine kıyasla 2 kat artmış durumda. Depolama alanı ise elbette artık SSD. SSD'nin hızından ve oyun yükleme sürelerinden az sonra bahsedeceğiz, ancak kapasitesi açıkçası biraz üzdü.
PS5, 825 GB'lık kapasite ile geliyor, kullanılabilir alanınız ise 667 GB civarında. Özellikle yeni gelecek PS5 oyunlarının yüksek kapasitelere sahip olacağını düşünecek olursak, bu alan çok hızlı şekilde dolacaktır.
Mesela bunlardan Spider-Man: Miles Morales 50 GB olurken, Demon's Souls en az 66 GB hafıza istiyor. Bizim yüklediğimiz oyunlara baktığımızda ise burada, Mafia: Definitive Edition, God of War, Spider-Man: Miles Morales, Astro's Playroom, Days Gone, Assassin's Creed: Odyssey, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Death Stranding ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Aslında hepsinin de bir birbirinden baba oyunlar olduğunu düşününce, disk alanı yine iyi dayanmış demek mümkün gerçi. Geriye kalan alan ise 8.37 GB şeklinde.
Dahili depolama alanını ise PlayStation sertifikalı bir NVMe SSD ile genişletebiliyorsunuz. Öte yandan iyi haber şu ki, harici sabit sürücüleri ve SSD'leri de bu konsolda kullanabiliyorsunuz. Bunun için USB bağlantı noktasını kullanabiliyorsunuz. Bu sayede alanı arttırmanız mümkün. Ancak bu yöntemi sadece PS4 oyunlarında kullanabiliyorsunuz. PS5 oyunlarını oynamak için ise yine harici diskten, PS5'in dahili sürücüsüne kopyalamanız gerekiyor.
Yani bunu şöyle çözebilirsiniz aslında: PS4 oyunlarını harici diskten, PS5 oyunlarını direkt konsolun içindeki sürücüden oynayabilirsiniz.
Bu arada uyumluluktan da bahsedelim. PS5 ile beraber özellikle oyunların dijital sürümleri söz konusu olduğunda son derece kolay bir erişim sunduğundan bahsetmeliyiz. PSN hesabınızdan oturum açtığınız anda kütüphanenizde tüm oyunlarınızı karşınızda görebiliyorsunuz. Bunları bam diye PS5'e indirmeniz ve kaldığınız yerden oyuna devam etmeniz mümkün.
Elbette PS4'ünüzden de direkt olarak tüm oyunları ve kayıtlarınızı PS5'e kopyalayabiliyorsunuz. Bunun için en hızlı yöntem 2 konsolu Ethernet kablosu ile birbirine bağlamak. Bu sayede yüklü oyunları internetten download etmenize gerek yok. Ayrıca yine oyun kayıtlarınızı da USB bellek veya PS Plus bulut depolamadan edinebiliyorsunuz.
PlayStation 5 DualSense Özellikleri ve Tasarımı
Birazdan PS5'in performansından da bahsedeceğiz ve hep birlikte oyunlara da dalacağız ancak önce ayrıca yakından tanımamız gereken muhteşem bir cihaz var. Bu da DualSense'ten başkası değil.
Öncelikle hemen söyleyelim, DualSense ilk etapta tanıtıldığında, ben dahil pek çok kişiyi tasarımıyla korkutmuştu. Zira ben Xbox'ın tank gibi yapıda gamepad'i gibi olacağını düşünmüştüm açıkçası fakat kutusundan çıkarttıktan sonra, altlara doğru uzayan kolları ve rahat kavranabilmesi ile hiç de korktuğum gibi bir şey çıkmadı karşıma. Elbette her 2 gamepad'in tasarımını da beğenen bir kitle var, orası ayrı.
Her neyse, DualSense güzel görünüyor, ele cuk diye oturuyor, kenarlarıyla çok rahat kavranabiliyor. Stick'leri DualShock 4 ile aynı, dokunmatik yüzey daha kibar görünüyor. LED ışıklandırma da yine bu yüzeyin her 2 yanında yer alıyor.
DualSense ile USB-C portuna geçiş yapılmış, ayrıca mikrofon da gelen yenilikler arasında. DualSense üzerinde bir mikrofon yer alıyor ve böylece oyun içi sohbetlerde ayrı bir mikrofon ihtiyacı doğmuyor. Ayrıca bu mikrofonu oyunlarla etkileşime geçmek için de kullanabiliyorsunuz. Mesela Astro's Playroom oyununda rüzgar esmesi gerektiğinde, DualSense'e üflüyorsunuz. Benzer kullanımı Nintendo DS'te de görmüştük. Konuşma performansında ise en iyi sonuç için hoparlörü ağzınıza götürmenize gerek yok, normal oynama pozisyonunda en iyi sonucu alıyorsunuz.
Mikrofonu kullanmadığınız durumlarda kapatabileceğiniz bir tuş da kol üzerinde yer alıyor. Hatta bu tuşla ilgili yararlı bir tüyo da verelim: Bu tuşa basılı tutarsanız TV'yi veya kulaklığı da sessize alabiliyorsunuz.
Elbette DualSense'te hoparlör de mevcut ve bu hoparlör artık daha etkin kullanılıyor. Spider-Man Miles Morales'te ağ attığınızda DualSense'ten ağ atma sesini duyuyorsunuz. Benzer şey diğer oyunlarda da farklı şekillerde geçerli.
DualSense Uyarlanabilir Tetikler ve Titreşim
Buraya kadar anlattığımız kısımlar zaten oyuncuyu oyunun içine daha fazla sokmak için önemli adımlarken, DualSense'in en çarpıcı yanı ise kuşkusuz uyarlanabilir tetikler ve Haptic titreşimli geri bildirim olayı oluyor.
DualSense içindeki titreşim motoru daha hissel çalışıyor, yani sanki elinizin altında matkap varmış gibi hissetmiyorsunuz. Böylece sizi sıkmadan, her oyuna göre farklı şekilde titreşimlerle atmosfere daha çok çekiyor.
Mesela buzlu bir yüzeyde kayıyorsanız, sağlanan dokunsal bildirimle beraber uzun şeritler halinde titreşimlerle gerçekten kaydığınız hissiyatı avuçlarınızdan aktarılabiliyor. Veya Örümcek Adam ile ağ atıp savruluyorsanız da benzer şekilde. Yanınızdan metro geçtiğinde, bir patlama olduğunda veya yere düştüğünüzde, çevreden rüzgar estiğinde her bir detayı DualSense size titreşim ve seslerle hissettirebiliyor. Hatta öyle ki, oyun oynarken gözünüzü kapatın, çevrenizde olup bitenleri betimleyebilirsiniz. Yani bunu öyle bir yapmışlar ki, açıkçası ne kadar anlatsak boş, gerçekten de anca kullanarak anlayabilirsiniz aslında.
Sadece bu da değil. Çok konuşulan, bahsedilen uyarlanabilir tetikler de var tabii ki. Tetik kullanımı da oynadığınız oyuna göre farklı dirençli yapıya bürünebiliyor. Evet, tuşa basmak zorlaşıyor.
Mesela karakterinizin roketini ateşleyeceksiniz diyelim. Bunun için L2 ve R2 tuşlarına basmaya başladığınızda, bir kademeden sonra tuş size direnç uyguluyor. Siz daha fazla bastırdıkça oyundaki roket ateşleniyor ve bu sırada da titreşimle karşılaştığınız direnç aynı anda dokunsal bildirim ile avuçlarınıza geliyor. Yani hem parmaklarınızda bir direnç, hem avucunuzda titreşimle bunun yansıması derken, aklınız yerinden çıkıyor dememiz mümkün. Bunu kesinlikle denemeniz lazım. Zaten PS5'te yüklü olarak gelen Astro's Playroom oyunu da tam olarak DualSense'in tüm yeteneklerini kavramanız için tasarlanan bir bölüm olmuş.
Bu özellikle beraber önümüzdeki dönemde PS5'in oyunlarıyla fark yaratacağını açık ara düşünüyoruz doğrusu. Optimizasyon çok çok önemli. Muhtemelen PS4 oyunlarına da bununla ilgili güncellemeler gelecektir.
Mesela God of War'a gelecek bir güncelleme ile Kratos'un ünlü baltasını fırlattığında ve tuttuğunda, böylece daha farklı bir deneyim yaşatacağını düşünüyoruz; kaldı ki, PS5'e de özel God of War Ragnarok gelecek biliyorsunuz. Yani yeni çıkacak tüm oyunlarda bu kullanımla zengin bir oyun deneyimi elde etmek mümkün. Ok ve yay kullanımlarında, silahlarda tetiği çekerken veya ipe tırmanırken veya bir halatı çekerken gerilimi sürekli size hissettiriyor, tarif etmesi açıkçası biraz güç.
DualSense ağırlık olarak ise DualShock'a oldukça yakın durumda, ancak daha geniş bir batarya kullanılmış. DualSense'te 1560 mAh'lik bir batarya mevcut. Bunun da bir dizi oyun oynadığımız senaryoda pratik kullanımda 11 – 13 saat arası sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Bunca titreşim, direnç ve ses iletimine göre gayet iyi bir değer doğrusu. Hatta DualShock'un 5 ila 8 saat arası pil performansı sağladığını hesaba katarsak, gayet iyi.
Bu arada PS5 kutu açılış videosunda atlamışız, kutudan USB-C kablosu da çıkıyor tabii ki ve bununla beraber DualSense'i şarj edebiliyorsunuz.
PlayStation 5 Performansı Nasıl?
Evet, geldik şimdi en çarpıcı noktaya, PlayStation 5 performansına ve oyunlara. PS5 ile beraber, tabii ki eğer iyi bir televizyonunuz da varsa 120 fps'e kadar 4K HDR desteğinden faydalanabiliyorsunuz. Bazı oyunlar daha gerçekçi aydınlatma için Ray Tracing olarak da bildiğimiz Işın İzleme özelliğini de kullanabilir. Bunlardan biri de, PS5'in çıkış oyunlarından Spider-Man: Miles Morales oluyor.
Bu oyunda özellikle yansımalara baktığınızda ışık oyunlarını görebiliyorsunuz. Fakat yine de bunun en iyi örnek olduğunu söyleyemeyiz, ilerleyen zamanlarda çıkacak olan oyunlarda, ışık izleme özelliğinden şahane grafikler eşliğinde yararlanacağımız kesin.
Özellikle Project Athia bu anlamda çok beklenen oyunlardan biri. Daha önce yapılan lansmanda da bu oyunda Işın İzleme özelliğinden had safhada faydalanıldığından bahsedilmişti. Artık bekleyip göreceğiz.
Oyunlar dediğimiz gibi yüksek kare hızında çalışabiliyor. Yine örneğin Miles Morales'te 2 seçenek var. Bunlardan biri kare hızına önem verenler için 60fps'e öncelik tanıyan "performans modu", bir diğeri ise Işın İzleme teknolojisinden yararlanan, daha doygun grafik üreten ancak bunun yanında da kare hızını 30 fps'e düşüren "kalite modu". Burada da tercih oyuncuların olacak. Sony ayrıca bazı oyunların 120 fps'i destekleyeceğini de söylüyor, ancak bunu henüz test edemedik.
Bu arada elimizdeki televizyonda 4K'da 60 kare alamadığımızı söyleyelim. Biraz hazırlıksız yakalandık, ancak yakında daha iyi bir televizyon ile hem PS5 arayüzünü daha yakından tanıyacak, hem de oyun performansına göz atacağımız ayrı bir video daha hazırlayacağız.
PlayStation 5 ile PlayStation 4 oyunlarını da oynadık tabii ki. Şimdi bunlardan önemli birkaç başlığa da yakından bakalım ve bu sırada da oyunların yükleme sürelerinden bahsedelim.
PlayStation 5 gerçek zamanlı oyun performansları ve yükleme sürelerini görmek için hemen yukarıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.
Oyunların Açılış Süreleri
PlayStation 5
- Last of Us Part 2 (Açılış Ekranı) - 36 sn
- Last of Us Part 2 (Menü'den Oyun İçine) - 46 saniye
PlayStation 4
- Last of Us Part 2 (Açılış Ekranı) – 01:00 dk
- Last of Us Part 2 (Menü'den Oyun İçine) - 01:32 dk
PlayStation 5
- Ghost of Tsushima (Açılış Ekranı) – 42 sn
- Ghost of Tsushima (Menü'den Oyun İçine) – 18 sn
PlayStation 4
- Ghost of Tsushima (Açılış Ekranı) – 01:00 dk
- Ghost of Tsushima (Menü'den Oyun İçine) – 23 sn
PlayStation 5
- Astro's Playroom (Açılış Ekranı) – 25 sn.
- Astro's Playroom (Menü'den Oyun İçine) - 5 saniye
- Spider-Man: Miles Morales (Açılış Ekranı) – 12 sn
- Spider-Man: Miles Morales (Menü'den Oyun İçine) - 3 saniye
- RDR2 (Açılış Ekranı) – 30 sn
- RDR2 (Menü'den Oyun İçine) - 40 saniye
- God of War (Açılış Ekranı) – 31 sn
- God of War (Menü'den Oyun İçine) - 39 saniye
PlayStation 5 gerçek zamanlı oyun performansları ve yükleme sürelerini görmek için hemen yukarıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.
PS5 Performansı Hakkında Ek Notlar ve Arayüz
Evet, az önce de gördüğümüz gibi kimi oyunlarda çok daha hızlı yükleme süreleri ile belirgin bir zaman farkı sağlandığı açık. Bu fark gelecek yeni oyunlarda da artmaya devam edecek elbette. Öte yandan oyun içindeyken arayüz üzerinden farklı bölümler arasında da geçiş yapılabiliyor ve bu süreler daha muazzam şekilde karşımıza çıkıyor.
Bu arada ses ve gürültü derseniz, PlayStation 4'ün artık yeni oyunlarda fan sesiyle adeta uçuşa geçtiği açıktı. PlayStation 5'te ise sesin "s"si dahi yok.
Arayüz detaylarından dediğimiz gibi bir başka videoda daha detaylı şekilde bahsedeceğiz, o nedenle o kısma çok dokunmayacağız şimdilik. Fakat tabii ki önemli noktaları işaret etmek lazım.
Artık arayüzde Hızlı Menü kısmı oyun içine entegre edilmiş durumda. Böylece oyun çalışmaya devam ederken, tüm ayar ve oyun fonksiyonlarını alt barda bir arada oyundan çıkmadan görebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Böylece alttaki kartları kullanarak oyundaki farklı bir bölüme geçebiliyor ve hatta oyunlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat burada hızlı devam etme özelliğinin yer almadığını söylemek lazım. Yani mesela hani Netflix'e girdiğinizde oyun askıya alınıyor ya, bu özellik o şekilde çalışmıyor. Fakat oyunların yükleme sürelerini kısaltabiliyor.
Arayüz baştan aşağı yenilenmiş durumda. Daha güzel bir dinlenme modu ile beraber minimal bir yapı sağlanmış. Ayrıca yeni arayüzde oyun içi yardım menüsü gibi çeşitli seçenekler de bulunuyor, bunlardan dediğimiz gibi daha sonra daha detaylı bahsedeceğiz.
Peki, o halde şimdi de Sony'nin PS5 için bahsettiği Tempest 3D ses özelliğine değinelim.
Tempest 3D Ses Desteği
Konsolun tanıtımında Sony'nin Tempest 3D ses desteği çokça konuşulmuştu. Şimdilik 4 oyunda -ki bunlar Astro's Playroom, Miles Morales, Demon's Souls ve Sackboy: A Big Adventure'da- yararlanılabiliyor. Fakat şimdilik yalnızca kulaklık üzerinden bu performansı elde edebiliyorsunuz. Daha sonra ise bu özellik, TV hoparlörlerinden çevresel ses desteğiyle yararlanabilmeniz için eklenecek. Yeni gelecek Sony Exclusive oyunları da zaten bu özelliği destekleyecek.
Sonuç
Evet, sanıyoruz ki PlayStation 5 hakkında bilmeniz gereken en önemli noktaları anlattık. Artık bundan sonrasında gözler gelecek PlayStation 5 oyunlarında. Şu an ilk etapta beklediğimiz oyunlar arasında bahsettiklerimizin yanında Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Project Athia, Returnal ve God of War: Ragnarok bulunuyor. Tabii ki sonrasında çok daha fazla oyun gelecek.
Fiyatlar, fiyatlar ise elbette ülkemizde en çok tartışılan konu. Bu konuda PlayStation Türkiye ekibi elinden geleni yapabildiği ölçüde yapıyor. Ancak döviz kurları da malum, bu da başka bir videonun konusu diyelim.
PlayStation 5, 19 Kasım'da 8299 TL fiyatla çıkıyor. Şu anda da ön siparişte bulunduğunu söyleyelim.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Devrim niteliğinde DualSense
+ 4K/120 kare, 8K/60 kare desteği
+ Güzel, hızlı yeni kullanıcı arayüzü
+ Önemli ölçüde daha hızlı yükleme süreleri
+ Oyun performansı
+ Tempest 3D ses teknolojisi
+ Exclusive oyun farkı
+ Kutuya dahil eğlenceli Astro's Playroom oyunu
+ Sessiz ve serin çalışır
- 667 GB depolama alanı
- Standın plastik yapısı
- Hızlı devam etme özelliği yok
- Fiyat
PlayStation 5 Alternatifleri Neler?
Yeni nesil konsollar arasında PlayStation 5'ın alternatifi Xbox Series X oluyor. Bu oyun konsolunu da değerlendirebilirsiniz. Veya konsol yerine tercihinizi PC'den yana kullanabilirsiniz.
Kimler PlayStation 5 Satın Almalı?
Yeni nesil oyunlardan had safhada performans ve eğlence bekleyenler gönül rahatlığıyla PlayStation 5'i tercih edebilirler. Elbette iyi bir televizyon sahibi olmanız, alacağınız keyfi katbekat arttıracaktır.
PlayStation 5 Teknik Özellikleri
- İşlemci 3.5 GHz, 8 çekirdek, AMD Zen 2
- GPU 10 TFLOP RDNA 2 2.23 GHz
- Bellek 16 GB GDDR6 / 256 bit
- Depolama 825 GB SSD
- Arttırılabilir Hafıza NVMe M.2 SSD Slotu
- Harici Depolama USB HDD Desteği (PS4 oyunları için)
- Disk Sürücüsü 4K Blu-ray
- Bağlantılar HDMI 2.1, USB 3.1 (2 adet), USB 2.0, USB-C, Ethernet
- Ses Tempest Engine 3D Audio
- Boyutlar 390 x 260 x 104 mm
- Ağırlık 4.5 kg.
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