Sony, El Konsolu Hayaline Son Noktayı Koydu!

Sony'nin bir "PlayStation oyun kartuşunun" patenti için başvurması, firmanın el konsolu işine geri döneceği tahminlerinin yürütülmesine yol açmıştı. Ancak daha sonra bu kartuşların Japonya'da satılan oyuncaklara ait olduğu anlaşılmıştı. Şimdi ise Sony, bir açıklama ile el konsolu hayallerini bütünüyle suya attı.
Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, Game Informer'ın bir röportajında PS Vita ve PSP'nin devamı olacak bir cihaz geliştirme planlarının olmadığını söyledi. Ryan, "PlayStation Vita birçok yönden müthişti, oyun deneyimi harikaydı, ancak açık olan bir şey varsa, o da şimdi bu işle uğraşmadığımız," dedi.
Bu, elbette firmanın gelecekte el konsolu yapmayacağı anlamına gelmiyor. Sony şu an PS5 üzerinde yoğunlaştığından, böyle bir açıklama şaşırtıcı değil. Şimdi olmasa da gelecekte Sony'nin el konsoluna geri dönmesi, heyecan verici olacak.
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