Sony, Microsoft ve Nintendo, Bu Kez Karşı Karıya Değil, Bir Arada...

Özellikle konsollar konusunda büyük bir rekabet içinde olan Microsoft, Sony ve Nintendo, bu kez karşı karşıya gelmek yerine, birlik olmaya karar verdi. Bakın bu birlik, ne amaçla kuruluyor...

  • Levent Öztürk
Oyun devleri, gelecek için birleşti

Oyun dünyasının bazı büyük isimleri, oyunları daha güvenli yapmak için bir birlik kurdular. Microsoft, Sony ve Nintendo, bugün yaptıkları ortak duyuruda, kendilerini oyuncuların güvenliğine adadıklarını belirttiler.

Bu bağlılığın bir parçası olarak oyun devleri, çabalarına yön verecek prensipleri yayımladı. Bu prensipler, kötü davranışları gerçekleşmeden önce engelleyen özelleştirme seçenekleri, güvenlik araçları, davranış kuralları ve sistemler sunarak diğer pek çok kötü davranışın yanı sıra taciz ve nefret ile de mücadele etmek için oluşturuldu. Ebeveynler için ise, çocuklarının oyun deneyimlerini kontrol etmelerine yardımcı olacak araç ve bilgiler sunulacak.

Bu engelleyici önlemlerin yanı sıra oluşturulan birlik, endüstri ortakları, devlet kurumları ve kanun güçleri ile işbirliği başlatarak oyuncuların güvenliğini daha da arttırmayı amaçlıyor. Ayrıca firmalar ESRB ve PEGI gibi derecelendirme kurumları ile beraber de çalışarak oyunların filtrelendiğinden ve sadece uygun kitlelere gözüktüklerinden emin olmak istiyor.

Son olarak firmalar, oyuncuların kötü davranışları bildirmeleri için daha kolay bir yöntem sunmaya ve kanun güçleri tarafından yapılan tüm "yasal isteklere" cevap vermeye söz veriyor. Bu prensipler, zaten bu konuda kendi çabaları bulunan bahsi geçen firmalarda ciddi değişiklikler yaratmayacaktır ancak uzun dönemde online oyun ortamını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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