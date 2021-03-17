Sony, PlayStation 4'ün Sevilen Servisini Öldüreceğini Doğruladı

Sony, resmi web sitesinden yaptığı bir açıklama ile PlayStation 4'te kullanımda olan bir servisi sonlandırdığını doğruladı. Sony'nin resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, PlayStation Toplulukları özelliği Nisan 2021 tarihinden itibaren emekliye ayrılacak.
Sony, PlayStation Toplulukları servisinin sonlandırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"PlayStation 4 oyun konsolunuzda PS Toplulukları servisini kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu servis, Nisan 2021 tarihinden itibaren artık desteklenmeyecek, PlayStation 4 konsolunuzda kullanılamayacak.
Bununla birlikte, PlayStation 4'ünüz ile PlayStation Uygulaması yoluyla bağlantıda kalmaya ve mesajlaşma özelliklerinden ve daha fazlasından yararlanmaya devam edebileceksiniz."
Peki, PlayStation 4'te yer alan PlayStation Topluluğu neydi ve bu servis ne işe yarıyordu?
PlayStation Topluluğu Nedir?
PlayStation Topluluğu; ortak ilgi alanlarına sahip PlayStation 4 oyuncularının bir araya gelerek beraber oyun oynadıkları, partiler oluşturdukları, ekran görüntülerini paylaştıkları ve alanlarıyla ilgili konularda sohbet etmelerine izin verildiği bir topluluk servisiydi. Sony, zaten bir süredir bu servis üzerindeki bazı özellikleri kırpmaya başlamıştı, o nedenle bu servisin sona ermesi bekleniyordu. Sony'ye sadece bu kararı vermek kalmıştı ve beklenen de oldu.
Sony, şimdilik benzer bir servisin gelecek planlarından bahsetmemekle birlikte, bu özelliğin 'e gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi de vermiş değil.
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