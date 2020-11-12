Sony, PlayStation 5'teki Şaşırtıcı Eksiğin Nedenini Açıkladı!

PS3 ve PS4'te olmasına rağmen PlayStation 5'te neden bir web tarayıcısı bulunmuyor? Sony, PlayStation 5 web tarayıcısının neden iptal edildiğini işte böyle açıkladı.

  • Levent Öztürk
PS5'te Neden Bir Web Tarayıcısı Yok?
Sony

PS4 ve PS3'ün aksine, PlayStation 5'in bir internet tarayıcısı bulunmuyor. Muhtemelen PS4'ünüzün tarayıcı uygulamasını Facebook'u kontrol etmek veya alışveriş yapmak için kullanmadığınız tahmin edilebilir ancak örneğin YouTube'da veya desteklenen uygulamalarda olmayan bir videoyu televizyonunuzda izlemek istediğinizde, bu tarayıcı oldukça işe yarayabiliyordu.

Ancak PS5 bir tarayıcıya sahip değil çünkü Sony, bir oyun konsolunda tarayıcının bulunmasına artık gerek olmadığını düşünüyor. Özellikle akıllı telefonların çağında olduğumuz düşünülürse, bu konuda haksız da sayılmaz.

AV Watch ile yapılan röportajda Sony'den Hideaki Nishino, bir oyun konsolunda uygulama olarak bir web tarayıcısına ihtiyaç olup olmadığını uzun uzun düşündüklerini söyledi ve şu an için olmadığına karar verdiklerini belirtti. Ama kesin bir karara varmak için önümüzdeki günleri görmemiz gerektiğinin de altını çizdi. Şimdilik kesin olan, bir süre için web tarayıcısını konsola ekleme gibi bir planları olmadığı.

Aynı röportajda Nishino, PS5 üzerinde 1440p çözünürlük desteğinin bulunmamasının temel sebebinin de TV'lerin birinci öncelik olmasından kaynaklandığı söylüyor.

Sony'nin PS5 üzerinde bir web tarayıcısı bulundurmama kararının, muhtemelen PS4 tarayıcısının kullanım oranını temel aldığı tahmin edilebilir. Web tarayıcısı bir konsol için kesinlikle kritik özelliklerin arasında yer almıyor ancak PS3'ten bu yana alışıldık bir ekstra özellik olduğunu da unutmamakta fayda var.

Xbox tarafında ise, Microsoft Edge standart olarak bulunuyor.

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