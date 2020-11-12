Sony, PlayStation 5'teki Şaşırtıcı Eksiğin Nedenini Açıkladı!

PS3 ve PS4'te olmasına rağmen PlayStation 5'te neden bir web tarayıcısı bulunmuyor? Sony, PlayStation 5 web tarayıcısının neden iptal edildiğini işte böyle açıkladı.

12 Kasım 2020 00:03

Levent Öztürk