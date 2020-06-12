Sony PlayStation 5 Tanıtıldı: İşte PlayStation 5 Özellikleri ve Fiyatı

Sony, düzenlediği online etkinlikte, yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ilk kez resmi olarak gözler önüne serdi. Sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken PlayStation 5, 2 farklı sürüme sahip olacak.

İşte PlayStation 5 Özellikleri ve Fiyatı

Sony, uzun zamandır beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ilk kez resmi olarak gösterdi. Oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, burada sizlerle canlı olarak paylaştığımız tanıtım etkinliğinde sahneye çıktı.

Etkinliğin asıl odağı oyunlar olsa da, konsolun tasarımı doğal olarak, tüm oyun açıklamalarından daha fazla ilgi çekti. Bir süre önce tanıtılan DualSense kontrolcüsü gibi, konsolda da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğunu görüyoruz.

Sony PlayStation 5, iki farklı modelle piyasaya sürülecek. Bunlardan ilki standart bir PlayStation 5 olacakken, ikincisi dijital sürüm. PlayStation 5 Digital Edition adını taşıyor. Daha önce Microsoft'un Xbox One konsollarında gördüğümüz gibi, PlayStation 5 Digitial Edition herhangi bir fiziksel disk sürücüsüne sahip olmayacak. Yani oyunlar sadece PS Store'dan indirilerek oynanabilecek. Standart PlayStation 5 ise, satın alınacak Blu-ray diskleri de kullanabilecek; 4K Blu-ray filmleri oynatabilecek.

PS5 Hardware Reveal TrailerPS5 Hardware Reveal Trailer
At launch, we will offer two options: a PlayStation®5 console with an Ultra HD Blu-ray disc drive and a PlayStation®5 Digital Edition without a disc drive. The PS5 gameplay experience will be the same, so the choice is all yours. While there are some slight differences in the look of each model, for the overall design, we wanted to deliver a console that’s bold, stunning, and unlike any previous generation of PlayStation.

Konsolun SSD sürücü ile geleceği biliniyor ve bu sürücünün, 825GB kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Konsolda AMD'nin Zen 2 işlemcisinin ve RDNA-1 tabanlı GPU'sunun bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca PlayStation 5'in, 4K grafikleri 120H tazeleme hızında sunacağı ve 8K desteğine de sahip olacağı biliniyor.

PlayStation 5 Çıkış Tarihi

PlayStation 5'in ne zaman raflarda olacağı kesinleşmiş değil. Ancak tahminler, konsolun 2020 yılı sonunda, Noel döneminde satışa sunulacağı yönünde ağırlık kazanıyor. Etkinlikte tanıtılan oyunların da çıkış tarihi olarak aynı zaman dilimine işaret ettiğini belirtelim.

PlayStation 5 Fiyatı

PlayStation 5'in fiyatı, şu an için en büyük gizem Bazı iddialar konsolun çok pahalı olacağını söylerken, bazı iddialar beklenenden çok daha ucuz bir PlayStation 5 ilekarşılaşacağımız yönünde. Bizim tahminimiz ise, PlayStation 5'n pek de ucuz olmayacağı.

PlayStation 4 Oyunları, PlayStation 5'de Oynanacak mı?

PlayStation 5, gelişmiş bir geriye uyumluluk ile gelecek. Bu da, şu anki tüm PlayStation 4 oyunlarını, PlayStation 5'te de oynayabileceğimiz anlamına geliyor.

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