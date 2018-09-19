Sony PlayStation Classic resmen duyuruldu
Sony, 25 yıl önce piyasaya sürdüğü PlayStation 1'i yeniden hayata döndürme kararı aldı!
Sony, Nintendo'nun ayak izlerini takip etme kararı aldı. Şirket 25 yıl önce satışa sunduğu orijinal PlayStation'u, minyatür boyuta indirgeyerek hayata döndürüyor. PlayStation Classic olarak isimlendirilen cihazın fiyatı ise, yurt dışında 100 dolar (yaklaşık 640 TL) seviyesinde olacak. Retro konsolun çıkış tarihi ise 3 Aralık 2018 olarak belirlenmiş. Tarih ve fiyatlar ülkemizde farklı konumlandırabilir.
Nintendo'nun NES ve SNES Classic konsolları gibi; Sony PlayStation Classic de çeşitli oyunlarla yüklü olarak satışa sunulacak. Cihazın belleğinde farklı türlerden 20 oyun bulunacak. Söz konusu oyunlar arasında; Final Fantasy VII, Tekken 3 ve Ridge Racer Type, Wild Arms, Jumping Flash gibi popüler yapımlar bulunuyor. Diğer 15 oyunun hangileri olacağı ise henüz belirsiz.
Küçük konsolun kutusunun içerisinden iki adet PS1 oyun kontrol ünitesi çıkacak. Böylece evde, arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz ile klasik oyunların keyfini yeniden yaşayabileceksiniz. Mini konsol, orijinal PS1'e göre yüzde 45 oranında küçük. PS1 oyun kontrolleri, PS Classic ile neredeyse aynı boyutta.
Mini konsol, HDMi portu vasıtasıyla televizyon veya monitöre bağlanabilecek. Paketin içeriğinde bir USB ve bir HDMi kablosu bulunacak.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın