Sony, PS3 ve PS Vita Oyunu Satın Almayı Daha da Zorlaştırıyor!

Sony, PlayStation 3 ve Vita mağazalarına halen destek vermeyi sürdürüyor olabilir, ancak bu alışveriş yapmanın kolay olacağı anlamına gelmiyor. Kotaku'nun haberine göre Sony, 27 Ekim tarihinde eski nesil oyun konsolları için kredi kartı, banka kartı ve PayPal mağaza ödemelerini kapatacak. Peki, PS3 ve Vita oyunlarını satın almak isteyen oyun severler ne yapacak?
27 Ekim'den sonra PS3 ve Vita oyunlarını mağaza üzerinden satın almak isteyen oyun severlerin artık tek çaresi sanal cüzdanları ya da hediye kartları olacak gibi görünüyor. Sony, bunu web sitesinde duyurmuş ancak cihaz sahiplerine henüz bu konuyu bildirimle ulaştırmış değil.
Sony'nin bu hamlesi, ödeme seçeneklerinin daraltılmasının artık tek bir anlamı var. O da eski konsolları için oyun satın almak yerine, artık oyuncuların PlayStation 5 ya da en azından PlayStation 4'e geçiş yapmalarını istemesi. PlayStation 3'ün 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde, aslında bu pek de yanlış bir düşünce olmasa gerek.
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