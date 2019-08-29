Sony ve Yamaha'dan "Araba" Geliyor!
İki büyük Japon devi Sony ve Yamaha, sıra dışı bir otonom araç için güçlerini birleştiriyor!
- Levent Öztürk
Eğer Sony'nin otonom SC-1 araç konseptini gördükten sonra bunun eğlenceli bir ulaşım aracı olduğunu düşündüyseniz, siz iyi bir haberimiz var. Firma, Yamaha ile ortaklık kurarak, konseptin lunaparklar, golf sahaları ve "ticari tesisler" gibi yerlerde eğlence amacı ile tasarlanmış bir uzantısı olan SC-1 Sociable Cart'ı üretmeyi planlıyor. Yeni sürüm üç yerine daha rahat bir şekilde beş koltuğa sahip ve değişebilir bataryalar sayesinde daha uzun süre kullanılabilirken, ek görüntü algılayıcılarla donatılmış durumda.
Daha önce de olduğu gibi Sony, algılayıcılar sayesinde camlara ihtiyacın kalmadığını düşünüyor. İçeride yer alan 49 inç'lik bir 4K ekran, dışarıdaki dünyanın bir karma gerçeklik görüntüsünü sunarken, dört adet 55 inç'lik 4K ekran da dışarıdan geçenleri reklamlar ve diğer görseller ile karşılıyor. Hatta bu araç, AI kullanarak çevresindekilerin yaşına ve cinsiyetine göre reklamları optimize etmeyi bile hedefliyor. Her ne kadar bu sistem ürkütücü doğruluktaki hedefli reklam sunumlarına ulaşmamış olsa da, ileride bu noktaya ulaşması mümkün.
İki firma, Sociable Cart'ı 2019 finansal yılı içerisinde (yani Mart 2020'nin bitiminden önce) Japonya'da hizmete sunmayı planlıyor. Ancak bu araç bireysel kullanıcılar için satışa sunulmayacak. Zaten saatte 20 kilometre hızı ile bu aracı kişisel kullanım için satın almak isteyecek pek fazla kişi olmayacağı da açık.
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