Sony Xperia 8 Lite duyuruldu: İşte Sony Xperia 8 Lite fiyatı, özellikleri

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşık 1 yıl önce "Xperia 8" isimli akıllı telefonunu kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Xperia 8 Lite isimli yeni akıllı telefonunu Japonya'da duyurdu. İşte Sony Xperia 8 Lite fiyatı özellikleri...

Sony Xperia 8 Lite duyuruldu: İşte Sony Xperia 8 Lite fiyatı, özellikleri

Türkiye pazarında telefon tarafı için bulunmayan Sony, yeni (!) modeli Sony Xperia 8 Lite ile şimdilik sadece Japonya pazarına odaklı. Son olarak Xperia 8 Lite ürününü duyurdu. Telefon, 3 yıl önce karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 630 işlemciden güç alıyor. Pek, Sony Xperia 8 Lite fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

SONY XPERİA 8 LİTE FİYATI NE KADAR?

Sony Xperia 8 Lite'ın fiyatı 280 dolar (yaklaşık 2,070 TL + vergiler) olarak açıklandı.

SONY XPERİA 8 LİTE ÖZELLİKLERİ

  • Sony Xperia 8 Lite özellikleri arasında 6,0 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekranda herhangi bir ekran deliği veya çentik yok.
  • Sony'nin OmniBalance tasarımını izlerini taşıyan telefon, 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerasını çerçevesinde taşıyor. Ancak Xperia 8 Lite, günümüzdeki birçok akıllı telefondan daha kalın çerçevelere sahip.

  • Xperia 8 Lite, gücünü ise Xperia 8'de olduğu gibi Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi microSD kart desteği ile depolamayı 512 GB'a kadar artırılabiliyor.
  • Telefonun parmak izi okuyucusu ise bir Sony klasiği olarak yan tarafta yer alıyor.
  • Xperia 8 Lite'ın bataryası ise sadece 2,870 mAh.

  • Xperia 8 Lite'ın arka tarafında ise çift arka kamera kurulumu var. Bu kameralardan ilki 12 MP çözünürlüğündeyken, diğer kamera 8 MP çözünürlüğünde ve telefoto kamera olarak görev yapıyor.
  • Telefon kutusundan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

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