Sony Xperia XZ2 Compact Yeni Tasarımla Göründü
Sony, yeni Xperia'larında beklenen tasarım değişikliğini yapıyor gibi. Ortaya çıkan Xperia XZ2 Compact, bunun şimdilik en net kanıtı.
- Ercan Uğurlu
Sony, Xperia akıllı telefonlarında yıllardır beklenen hamleyi bu sene yapacak gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni Xperia'ların sızıntıları en azından bunun habercisi oluyor. Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ Premium 2'nin yanı sıra şimdi de sızdırılan Xperia XZ2 Compact modeli, tasarım değişikliği bekleyenlerin bu beklentisini karşılayacak gibi. Fakat tasarım hatlarıyla kendinden ne kadar memnun bırakır o tartışılır. Bunu elbette telefonun tamamını gördüğümüzde söyleyebileceğiz.
Grisha adında bir kullanıcının XperiaBlog ile paylaştığı bu görüntüye göre, sol tarafta Xperia Z5 Compact yer alırken, sağ tarafta ise Xperia XZ2 Compact olduğu iddia edilen bir telefon bulunuyor. Bir prototip olduğu söylenen telefon, özellikle bombeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Öte yandan yine Grisha'nın söylediğine göre, Xperia XZ2 Compact'ta herhangi bir 3.5 mm kulaklık giriş yer almıyor. Ayrıca parmak izi okuyucunun yeri de tıpkı Xperia XA2 modelindeki gibi telefonun arka tarafında bulunuyor.
Elbette bu söylenen ve ortaya çıkan fotoğraf bize nihai sonucu söylemiyor. Bunu öğrenmek için Sony'nin Xperia XZ2 Compact modelini tanıtmasını bekleyeceğiz. Ancak bunun için bir süre beklememiz gerekecek. Zira Sony, Xperia XZ1 Compact'ı geçtiğimiz ağustos ayında duyurmuştu. Buna göre XZ2 Compact'ın da yaz aylarından önce karşımıza çıkmasını beklemiyoruz.
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