Sony Xperia XZ2 Compact Yeni Tasarımla Göründü

Sony, yeni Xperia'larında beklenen tasarım değişikliğini yapıyor gibi. Ortaya çıkan Xperia XZ2 Compact, bunun şimdilik en net kanıtı.

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia XZ2 Compact yeni tasarımla göründü

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