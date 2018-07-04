Sony'de Tanıtım Videosu Fiyaskosu

Sony, YouTube'a bir filmin fragmanını yüklemek isterken, yanlışlıkla bütün filmi yükledi; olanlar oldu...

Sony YouTube'a tanıtım video yüklemek isterken...

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