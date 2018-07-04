Sony'de Tanıtım Videosu Fiyaskosu
Sony, YouTube'a bir filmin fragmanını yüklemek isterken, yanlışlıkla bütün filmi yükledi; olanlar oldu...
Direkt olarak DVD halinde sunulacak ve yaklaşık dokuz ay sonra sinemalarda yer alacak bir film için heyecan yaratmanın en etkili yönteminin, filmin tamamının YouTube'da paylaşılması olduğu tartışılabilir. Ancak Sony'nin yanlışlıkla da olsa yaptığı şey tam olarak buydu. Her ne kadar firma, Khali the Killer adlı filme dair her kaydı YouTube kanalından silmiş olsa da, silinmeden önce Gizmodo tarafından bir ekran görüntüsü alınmasını engellemeyi başarmış değil.
Film hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız, filmin sadece Vudu'da yayınlandığını söyleyelim. HBO Go, Hulu ve Netflix filme sahip değil. IMDb sayfasına göre filmin konusu şöyle: "Bir Doğu L.A. tetikçisi emekli olmaya karar verdikten sonra hasta büyükannesinin bakımını desteklemek için son bir iş daha almaya karar verir. Ancak hedefleri ile empati geliştirdiğinde her şey yıkılır ve hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır."
Film oldukça klişe bir senaryoya sahip gibi gözükse de, en azından yaşanan problemden bu sefer Sony'nin sorumlu olduğu söylenebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın