Sony'nin 3 Boyutlu Yüz Tanıma İşlevi Geliyor!
Sony, yeni cep telefonları için, parmak izi tarayıcısından daha güvenli bir teknolojiyi tanıtmaya hazırlanıyor!
Parmak izi tarayıcıları telefonumuzun kilidini açmaya yönelik harika bir yol ancak her zaman en pratiği değil. Bu yüzden firmalar, iris tarama gibi alternatifler aramayı sürdürüyorlar. İlgi çekebilecek yeni bir oturum açma yöntemi ise Sony'nin MWC Şanghay'da önümüzdeki hafta göstereceği 3 boyutlu yüz algılama olabilir.
Bir Sony Xperia telefonu üzerinde gösterilecek işlev, bazı Android'li telefonlarda bulunan yüz ile kilit açma işlevinden çok daha güvenli olacak. Bunun nedeni, Android'li telefonlarda kullanılan bu işlevin yüzünüzün iki boyutlu görüntüsünü temel alması. 3 boyutlu yüz algılamanın kandırılması ise çok daha zor olabilir (birilerinin kendi kafasının 3 boyutlu baskısını alıp güvenliği aşmaya çalışacağını biliyoruz).
3 boyutlu yüz algılama sadece daha güvenli olmakla kalmayacak ve farklı açılardan daha iyi biçimde çalışabilecek. Böylece tam olarak kameraya bakmasanız bile yüzünüz tanınacak ve daha az hata alacaksınız. İşlevi kullanmak için telefona dokunmanız gerekmeyeceği için parmaklarınız ıslak veya kirli olduğunda 3 boyutlu yüz tanımayı tercih edebileceksiniz.
3 boyutlu yüz taramanın iris taramadan daha güvenli olup olmayacağını henüz bilmiyoruz ancak şu an her şey kulağa güzel geliyor. Şimdilik sadece tanıtımı yapılacak olsa da, teknolojiyi kullanan telefonları yakın bir gelecekte mağazalarda görebiliriz. Sony büyük bir telefon kamerası sağlayıcısı ve bu kameraları yakın bir zamanda diğer üreticilere satmaya başlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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