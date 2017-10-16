Sony'nin sevimli köpeği tekrar üretilebilir
Sony'nin sevimli robot köpeği Aibo'nun üretimine tekrar başlanabilir...
Zamanının ilerisinde robot bir köpek olan ve 2000$ fiyat etiketine sahip olan Sony Aibo'nun üretim hattı 2006 yılında durdurulmuştu. Ancak en son söylentilere inanılırsa, bu simgesel eski robot, bir kez daha karşımıza çıkabilir.
Nikkei Asian Review'in kısa bir süre önce yayınladığı habere göre Sony, eski Aibo ekibini tekrar bir araya getirerek 2018 yılında yeni bir robot köpek sunmayı planlıyor. Bu yeni robot, modern çağ için güncellenecek ve Amazon Echo veya benzeri diğer akıllı hoparlörler gibi kendi yetenekleri bulunacak.
Bu yeni robot, sadece sipariş vermekle veya Philips Hue ışıklarınızı ayarlamakla kalmayacak, bunları yaparken de odada kuyruğunu sallayarak gezebilecek. Ürünün fiyatı ve satılacağı bölgeler gibi detaylar hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Her ne kadar Sony ilk seride bu robotlardan sadece 150.000 adet civarında satmış olsa da, hayatta kalmak için yeterli miktarda gelir sağlayamadı ve Sony'nin konsollar ve televizyonlar gibi genel elektroniklere odaklanması ile sonuçlanan yeniden yapılanmasının bir kurbanı oldu.
Şimdi ise Aibo'nun geri dönüş vakti gelmiş olabilir. Japon firmanın son yıllarda daha deneysel bir havaya sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Cevap veren akıllı kulaklıklar ve herhangi bir yüzeyi anında dokunmatik ekrana çeviren projektörler gibi ürünler de bunun bir kanıtı.
Artık her büyük teknoloji isminin bir akıllı hoparlör sunmaya başladığı düşünülürse, Sony de bu alana adım atabilir ve bu adımı, köpek gibi davranarak kendisine büyük bir avantaj kazandıran bir ürünle yapabilir. Yeni AI de bu robotun biraz daha köpek gibi davranmasına yardımcı olabilir.
Levent Öztürk
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