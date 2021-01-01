Sophos, 4 Yeni Açık Kaynaklı Yapay Zeka Uygulamasını Duyurdu

SophosAI, siber güvenlikte yapay zeka uygulamalarını şeffaf ve açık bir platforma taşıma çabalarına katkıda bulunacak dört yeni uygulamayı kullanıma sundu.