Sophos, Google Formlar'ın İstismarına Dair Sık Rastlanan 7 Yöntemi Paylaştı

Yeni nesil siber güvenliğin lideri Sophos, siber saldırganların bireyleri ve kurumları hedef alan saldırılarını hayata geçirmek için Google Formlar'ı nasıl istismar ettiklerine açıklık getiren "Phishing and Malware Actors Abuse Google Forms for Credentials, Data Exfiltration" başlıklı raporunu yayınladı.

Sophos İstismara Dair 7 Yöntemi Paylaştı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Süper sistem: Excalibur E60

Microsoft ile bulut güvenliği

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Her Sabah Aynı Güne Uyandığınız Döngüyü Kırın: Deathloop İncelemesi!
1 Nisan Şakası Olarak Ortaya Çıkan Klavye, Sonunda Gerçek Oldu!
Bir Kötü Haber Daha: Dünya Parlaklığını Kaybediyor ve Bunun Suçlusu...
Monster Abra A5 V.15.9.1 En İyi Fiyat Performans Ürünü Seçildi
Elon Musk'ın Çok tartışılan Açıklamalarına Bir Yenisi Daha Eklendi!

 

 