Sorry: Özür Dilemenin Kolay Yolu Geliyor!

Geliştirilen yeni bir uygulama sayesinde kırdığınız insanlardan özür dileyebilecek; özrünüzün cevabını en kısa yoldan alabileceksiniz.

Sorry: Özür Dilemenin Kolay Yolu Geliyor!

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