Sorry: Özür Dilemenin Kolay Yolu Geliyor!
Geliştirilen yeni bir uygulama sayesinde kırdığınız insanlardan özür dileyebilecek; özrünüzün cevabını en kısa yoldan alabileceksiniz.
Hepimiz hayatımızın bazı noktalarında aptalca şeyler söyleriz veya yaparız. Genelde zarar verdiğimiz kişiden özür dileriz ve hayat devam eder. Ama, günümüzün her tür uygulamayı barındıran çılgın dünyasında, önümüzdeki hafta bir yeni uygulama ile daha tanışacağız. Bu uygulama özür dilemenize yarayacak ve zarar gören kişi, özrü kabul edip etmediğini size söyleyebilecek.
İsmi sadece Sorry olan uygulama 14 Kasım'da ünlü yorumcu Greta Van Susteren'den gelecek. Açıklanan pek fazla detay yok; özellikle de desteklenen işletim sistemleri bilinmiyor ama Van Susteren, uygulamanın nasıl çalışacağıyla ilgili bazı ipuçları verdi.
Bir arkadaşınızdan gelen özürleri "kabul" veya "ret" edebileceksiniz; bu, arkadaşınızla sizin aranızda kalacak. Bunun yanında, ünlü insanlardan gelen "herkese açık" özürler de olacak ve insanların bu özrü ne oranda kabul ettiğini hepimiz göreceğiz.
Van Susteren, buna örnek olarak Kathy Griffin'in, espri amaçlı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kellesine benzeyen bir şeyi tutarken fotoğrafının çekilmesini gösterdi. Böyle bir durumda insanlar, Kathy Griffin'in özrünü kabul edip etmediklerine dair oy verebilecekler. Van Susteren, araştırmacı takımının verilerine göre sosyal medyada her gün 475.000'den fazla özür dilendiğini söylüyor.
Kulağa çılgınca gelse de, muhtemelen bunu deneyecek çok insan olacak. Kişisel alanda çok fazla ilgi görmeyebilir ama özellikle siyasi ve eğlence sektörü skandalları konusunda dilenen özürlerde çok popüler olması mümkün. Bugünlerde herkesin insanların içtenliği konusunda şüpheleri var. Bu uygulama da aslında bunun üzerine kurulu.
H. Hüseyin Öztürk
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