Sorunlu Spectre Yamasını Geri Alan Yama Hazır!

Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını geri alan bir "acil durum yaması" yayınladı!

Sorunlu Spectre Yamasını Geri Alan Yama!

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