Sorunsuz Güvenlik Kamerası: Tapo C100 İncelemesi

Evde güvenlik önlemlerini arttırmak için pahalı alarm sistemleriyle donatmak ya da evi baştan aşağı akıllandırmak gibi seçenekler de var tabii ki, ancak çok yüksek bütçelere veya aylık ödeme planlarına dahil olmadan daha mütevazı seçimler de yok değil. TP-Link bunlardan biri. Ürettiği güvenlik kameralarıyla diğer sistemlere nazaran hem bütçe dostu çözüm olan hem de pratik bir kullanım sağlayan TP-Link, Tapo C100 ile bu aileyi yeniledi. Peki, Tapo C100'ün özellikleri neler ve nasıl kullanılıyor?
Tapo C100, ister masa üzerine ister duvara sabitleyebileceğiniz bir güvenlik kamerası. Üzerindeki lens Full HD kayıt yapabiliyor ve gece görüş özelliğini de destekliyor. Kızılötesi LED'i ile birlikte 20 metreye kadar mesafede neler olup bittiğini görmenizi sağlıyor. Ayrıca dahili mikrofonu ve hoparlörü bulunması da uzaktan ortam sesini dinleyebilmenizi ve gerektiğinde seslenebilme olanağı da tanıyor. Hatta bu özelliği hareket algılama işlevi ile beraber kullanarak kamera hoparlörünü alarm olarak da kullanabiliyorsunuz.
TP-Link'in uzaktan kontrol ederek hareket ettirebildiğiniz ve daha önce incelediğimiz TP-Link NC450 veya Tapo C200 benzeri güvenlik kameraları da var. Ancak Tapo C100 sabit bir kamera. Yani uzaktan bağlanarak hareket ettiremiyor, çeviremiyorsunuz. Eğer çevreye göz atabileceğiniz hareketli bir kamera istiyorsanız, muhakkak NC450 ve türevi modelleri değerlendirmelisiniz. Tapo C100'ü bir kere konumlayıp bırakıyorsunuz. Fakat arkasındaki bileyli mafsal ile görüş açısını istediğiniz gibi ayarlamanız mümkün.
Cihaz, aldığı kayıtları takacağınız microSD karta kaydediyor. 128 GB microSD kart desteği var. Elbette cihaz karta kayıt yaparken görüntüleri anlık olarak telefonunuza da aktarabiliyor. Yani uzaktan istediğiniz gibi kamerayı taktığınız yeri izleyebiliyorsunuz.
Bunun için Tapo uygulamasını kullanmanız lazım. Uygulama desteği fazlasıyla başarılı. iOS ve Android platformları için bulabiliyorsunuz bu uygulamayı. Kurulumu da kullanımı da gayet basit. Böylece herhangi bir yerden internete bağlı olduğunuz süre boyunca görüntülere anlık olarak ulaşabiliyorsunuz.
Cihazın sağladığı görüntüler gayet net, gece performansı başarılı ve ses aktarımı da gerçekten muazzam. Öte yandan oldukça hassas bir hareket algılayıcısı da bulunuyor. Güneşin evin duvarında yaptığı gölge oyunlarını bile algılayabiliyor ve size haber verebiliyor. Öte yandan cihaz elbette sesle de tetiklenebiliyor.
Bu gibi durumlarda size anında uygulama üzerinden bildirim geliyor ve yaptığınız ayarlamaya göre cihaz üzerindeki karta kayıt almaya başlıyor. Gayet sorunsuz bir kullanım sağlıyor doğrusu. Bu anlamda kullanım kolaylığı sağlamasının yanına performansıyla da gayet tatmin edici bulduk.
Sonuç
Açıkçası bu tür bir güvenlik kamerasına ihtiyacınız varsa, muhakkak bu cihazı ya da diğer bahsettiğimiz Tapo C200 veya NC450 modellerini incelemenizi öneriyoruz. Kurulumu kolay, kullanımı pratik ve performansıyla sorunsuz bir IP kamera ailesi yaratmış durumda TP-Link. Tapo C100 de bunlardan biri oluyor. Bu cihazın diğerlerinden farkı, sabit olması. Hareketli olsun diyorsanız diğer modellere göz atabilirsiniz.
TP-Link Tapo C100'ün fiyatı ise 350 TL dolaylarında.
CHIP Online Notu: %90
+ Basit kurulum
+ Sorunsuz performans
+ Uygulama desteği
+ Hassas algılama yeteneği
+ Gece görüşü
- Sabit
TP-Link Tapo C100 Teknik Özellikleri
- Çözünürlük 1080p Full HD
- Lens F/NO: 2.0, Focal Length: 3.3 mm
- Gece Görüş 850 nm IR LED (20m)
- Görüntü Algılayıcı 1/3.2"
- Standart IEEE 802.11b/g/n
- Bağlantı Hızı 150Mpbs
- Frekans 2.4GHz
- Buton Reset
Boyutlar 67 x 54 x 98 mm
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