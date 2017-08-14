Sosyal Ağ Devi İçin İşler İyi Gitmiyor!
Facebook ve Google gibi internet devleri gelirlerine gelir katarken, diğer bir dev için işler iyi gitmiyor!
Snap Inc. ikinci çeyrek gelir raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı ve beklenildiği gibi, bu raporun pek de iç açıcı olduğu söylenemez. Snapchat, son aylarda eklediği özel Hikayeler, Snap Map, "World lenses" gibi özelliklerin yanı sıra kendi düzenli orijinal şovlarını yayınlamasına rağmen kullanıcı havuzunu genişletmekte zorlanıyor. Firmanın bu yıl için geliri yaklaşık 181 milyon dolar ancak genel olarak bakıldığında vergilerin ardından 193 milyon dolar zararda olduğu görülüyor.
Snap, bir önceki çeyrekte olduğu gibi az sayıda günlük aktif kullanıcı artışı (DAU) – sadece %4 veya 7 milyon yeni kullanıcı – bildirdi. Firmanın şu anki günlük aktif kullanıcı sayısı 173 milyon olarak gözükmekte ve bu da Instagram Stories'in bu yılın Nisan ayındaki 200 milyon kullanıcısının yanında oldukça düşük kalıyor.
Snapchat'in büyümesinin yavaşlamasının sebeplerinden biri, rakipleri Instagram ve Facebook tarafından Snapchat özelliklerinin agresif bir şekilde kopyalanması olabilir. Ancak yakın zamanda yapılan bir geri mühendislik engelleme firmasının satın alımı, gelecekte bu sorunun azalmasını sağlayabiir.
CEO Evan Spiegel, yaptığı açıklamada Snapchat kullanıcılarının uygulamayı daha fazla ziyaret ettiklerini ve uygulama üzerinde daha fazla vakit geçirdiklerini söyledi. Spiegel'in belirttiğine göre uygulama üzerindeki orijinal şovlar da oldukça başarılı durumda ve daha başarılı olan Phone Swap gibi şovların her bölümü 10 milyondan fazla izleyiciye sahip. Ancak tüm bunların rakamlara yansımadığı açık.
Snap, yılbaşı ve Noel dönemlerinde reklam gelirinin artmasını bekliyor. Ancak firma popüler selfie drone üreticisi ZeroZero'nun alımı hakkındaki söylentiler için yorum yapmıyor. Eğer bu satın alım gerçekleşirse, firmanın ikinci donanım yatırımı haline gelecek ve firmanın selfie odaklı ürünleri için doğal bir eşleşme olacak. Ayrıca bu drone, firma için farklı bir gelir kaynağı da sunabilir...
Levent Öztürk
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