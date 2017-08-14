Sosyal Ağ Devi İçin İşler İyi Gitmiyor!

Facebook ve Google gibi internet devleri gelirlerine gelir katarken, diğer bir dev için işler iyi gitmiyor!

Snapchat için işler yolunda gitmiyor!
Dado Ruvic / Reuters

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