Sosyal Ağ Devi, Kullanıcılara "Kullanıcı" Demeyecek!

Twitter, en azından halka açık belgelerde kullanıcılarını artık "kullanıcı" olarak adlandırmayacağını duyurdu. Firma bu hamlesiyle kullanıcılarının duygularını daha iyi anladığını göstermeyi umut ediyor.
Firmanın bundan sonra kullanıcılarına ne diyeceği pek açık olmasa da bu hamle, firmanın Twitter'ı barış içinde bir yer hale getirme girişiminin bir parçası. Firmanın "seyirci raporlarına" göre "sağlıksız" tweet'lerin sayısı, yüzde 27 azalmış durumda. Bu gelişmenin önemli bir kısmında makine öğrenimi modellerinin etkili olduğu belirtiliyor.
Nihayetinde bir şirket olan Twitter için önemli olan, kar etmek ve firma, tatil sezonunda ilk kez milyar dolarlık bir çeyreği geride bırakıyor. Geçen seneki üç ayda elde edilen 255 milyon dolar net gelire göre çok daha az olsa da bu, 119 milyon dolarlık net gelire karşılık geliyor.
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