Sosyal Medya Fenomenlerini Üzen Birinci
Instagram'ın en çok "beğenilen" bebekli fotoğrafı, yerini öncekilere pek benzemeyen bir fotoğrafa bıraktı...
Instagram'da en çok beğenilen fotoğrafı elinde bulunduran ABD'li TV ünlüsü Kylie Jenner, elindeki liderliği kaptırdı.
5 Ocak 2019'da world_record_egg tarafından paylaşılan beyaz arka planlı yumurta fotoğrafı, Kylie Jenner'in fotoğrafının aldığı 18,1 milyon "beğenmeyi" geçti. Jenner, yeni doğan kızının ilk fotoğrafını 6 Şubat 2018'de paylaşmıştı.
İlk olarak Egg Gang adıyla ortaya çıkan hesap, 13 Ocak'ta 14 milyon beğenmeden sadece üç saat içerisinde 18 milyona ulaştı ve Instagram'ın tarihine adını yazdırdı. Bu esnada Jenner'ın fotoğrafı 100.000 beğenme daha aldı.
Yumurta, Instagram'ın en çok "beğenilen" 20 fotoğrafı arasında insansız ilk fotoğraf. İlk ondaki fotoğraflar arasında Cristiano Ronaldo, Beyonce ve Selena Gomez gibi ünlüler bulunuyor.
Böylece insanlık tarihinin en eski sorularından biri olan "yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar" paradoksu, bir kez daha gündeme gelecek gibi görünüyor. Hesabın neden yumurtayı seçtiği, internette ilginç başlıklar kullanılmasını mı istediği, yoksa sosyal medyada ünlü olmanın anlamsızlığını mı dile getirdiği, şimdilik bilinmiyor.
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