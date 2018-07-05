Sosyal Medya Vergisi Gerçek Oldu!

Facebook veya Twitter'a girmek için hükumete günlük bir vergi ödemeyi kabul eder miydiniz? Kabul etmek zorunda kalanlar var!

Sosyal medya vergisi gerçek oldu!

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