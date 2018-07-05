Sosyal Medya Vergisi Gerçek Oldu!
Facebook veya Twitter'a girmek için hükumete günlük bir vergi ödemeyi kabul eder miydiniz? Kabul etmek zorunda kalanlar var!
Uganda, büyük tartışmalara yol aça bir uygulamaya imzasını atmış durumda. 1 Temmuz'dan beri ülkede Facbook ve Twitter gibi sosyal ağlara giriş yapmak isteyen herkes, günlük 5 cent vergi ödemek zorunda. "Sosyal Medya Vergisi" olarak adlandırılabilecek olan bu verginin amacı, hükumetin açıklamasına göre "dedikodu ve yalan haberlerin yayılmasını engellemek."
Ugandalılar, bu vergiyi ödememek için yoğun biçimde VPN'lere yönelse de, buldukları bu çözüm de pek uzun ömürlü olacak gibi görünmüyor. Zira Uganda hükumeti, servis sağlayıcılara gönderdiği talimatla, VPN'lere erişimin tamamen bloklanmasını istiyor.
Vergi uygulamasını ve VPN kullanımının engellenmesini Çin'in kısıtlamalarına benzeten ülkedeki insan hakları kuruluşları, hükumetin kararlarına şiddetle karşı çıkıyor. Çin hükumeti, geçtiğimiz aylar içerisinde hem Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal ağlara ve mesajlaşma platformlarına yasak getirmiş, hem de VPN kullanımın önünü kesecek uygulamalara imza atmıştı.
Cem Sinanoğlu
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