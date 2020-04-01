Sosyal Medyada Yazdıklarınız Dokunulmaz Değil. Devlet Lideri Olsanız Bile!

Twitter, Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona virüsüyle ilgili sosyal mesafe gibi önlemleri eleştirdiği tweet'leri sildi.
Sosyal dev, kurallarını çiğnese bile siyasetçilerin bazı tweet'lerini kitlelerin ilgisi nedeniyle silmediğini, buna karşın fiziksel zarar veya şiddete yol açacak tweet'lerle ilgili bir çizgi çekebileceğini söylüyor. Firma bu ayın başlarında "zarar" sözcüğünü tanımlamış ve global veya yerel sağlık kuruluşlarının uyarılarını reddeden tweet'leri sileceğini söylemişti. Bunun amacı, insanların Covid-19'a maruz kalma olasılığını düşürmek idi. Bu değişiklikler, Twitter'ın yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik yeterince çaba sarf etmediği eleştirileri sonrasında gelmişti.
Silinen tweet'lerde henüz Covid-19'a karşı etkili olup olmadığı kanıtlanmayan sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanılmasından bahsediliyor.
Twitter'dan bir yetkili, Brezilya başkanının tweet'lerini Corona virüsü hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için sildiklerini doğruladı.
Bolsonaro, Corona virüsü hakkında yanlış bilgi yayıp Twitter tarafından kısıtlanan ilk siyasetçi değil. Venezuelalı lider Nicolás Maduro, geçen hafta Corona virüsüne karşı Natural Brew tüketmeyi önermiş ve bunun üzerine bu tweet'leri silinmişti. Cuma günü ise ABD başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Corona virüsüyle ilgili bir tweet'i silinmişti. Giuliani, yanlış bir şekilde hidroksiklorokinin Covid-19'un tedavisinde "yüzde 100 etkili" olduğunu söylemişti.
Bununla birlikte Twitter'ın herkesin tweet'lerine karşı bir önlem aldığı söylenemez. Tesla'nın CEO'su ve kurucu ortağı Elon Musk, geçtiğimiz hafta "çocuklar Covid-19'dan etkilenmez" demişti. Çocuklar Covid-19'u kapabilseler de Twitter, Musk'ın tweet'ini "kesin" olmadığı gerekçesiyle silmedi. Bu arada, Musk'ın Corona virüsünü abarttığımıza dair bir başka tweet'i de var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın