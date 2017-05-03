Sosyal Medyanın Yeni Gözdesi: Vlog Çekmek
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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle dünya çapında yeni bir meslek dalı ortaya çıktı. Yüksek ihtimalle çevrenizde bile bu mesleği edinen kişi ya da kişiler vardır. Ya da kesinlikle bu mesleği yapan birilerinin sıkı takipçisi oldunuz. Bu meslek ne mi? Elbette ki Vlogger. İnternet ortamında binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşmış bir çok kişi artık vlog çekerek para kazanıyor.
Peki bu insanlar ne yapıyor?, Vlog nedir? ve Vlog nasıl çekilir? Hadi hep birlikte bütün sorularımıza cevap bulalım.
Vlog Nedir?
Çocukluk anılarınızdan kalma günlükler, Web'in hayatımıza girmesiyle internet ortamında hızla yayınlanmaya başladı ve adını blog olarak değiştirdi. Yaşadıklarınızı ya da düşüncelerinizi kendi biçiminizde anlatmanızı sağlayan bloglar ise günümüzde popülerliğini büyük oranda kaybederek yerini Vlog ya da bir başka ifadeyle videolog 'a bıraktı.
Temelde diğerleriyle aynı amacı taşısa da Vlog tanımı yeni neslin kendini video ile ifade etmesi ve bu şekilde ortaya çıkan izletiye verilen isim şeklinde açıklanabilir. Eskiden yüksek çözünürlüğe sahip kameralar hem oldukça pahalı hem de günlük taşımaya uygun boyutlarda değildi. Teknolojik ilerlemeler sonucunda cebimizde taşıdığımız telefonlarla bile yüksek kalitede videolar çekebilmeye ve bu videoları, sosyal medya ortamında anında paylaşabilme hızına ulaşmıştık. Belki de bütün bu kolaylıkların etkisiyle de kendimizi ve düşüncelerimizi ifade etme alanımız değişti ve zaman içinde videolara yöneldik.
Vlogger Nedir?
İşte bir Vlogger tam da bu aşamada devreye giriyor. Vlogger vlog çeken ve paylaşan kişiye verilen bir isim. Ancak bu nokta da çok önemli bir ayrıntı mevcut. Örneğin bir vlog çektiniz ve paylaştınız. Üzgünüz ama artık vlogger değilsiniz. Vlogger olabilmek için herhangi bir sosyal medya hesabınıza düzenli aralıklarla vlog paylaşmaya devam etmek zorundasınız. Sadece tek bir yazısını paylaşan birinin blogger olamayacağı gibi; bir adet vlog paylaşan birini de vlogger olarak ifade edemeyiz.
Vlog Nasıl Çekilir?
Eğer ilk Vlog denemenizi gerçekleştirmek istiyorsanız size sunduğumuz bazı küçük ipuçları sayesinde kolaylıkla vlooger olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz.
İlk olarak yapmanız gereken içeriğiniz için olabildiğince orijinal ve güncel bir konu bulmanız. Vlog için konu bulmak ya da doğru konsept oluşturmak kanalınızın kalitesini ortaya koyacaktır. Bu durum elbette popülerliğinizi fazlasıyla etkileyecek. Ancak seçeceğiniz vlog konusu size uygun olmalı. Hiç ilginiz olmayan bir konuda konsept belirlerseniz; zaman içinde videonun doğallığı kaybolacaktır.
Peki vlog için konu örnekleri neler? Örneğin yeni bir şeyleri deneyebilir, makyaj yapabilir, gezdiğiniz yerleri paylaşabilirsiniz. Ama başta da belirttiğimiz gibi yaratıcı ve özgün bir konu belirlemeniz sizin tanınmanızı daha kolay sağlayacaktır.
Vlog için ikinci, belki de en dikkat çekici kısım kamera belirlemesi. Vlogger olma yolunda emin adımlarla yürümek istiyorsanız; kamera seçimi ve araç - gereçlerine gereken önemi verin. Çünkü ne kadar kaliteli bir çekim yaparsanız size getirisi de o derece kuvvetli olacaktır. Piyasada Vlog kamerası adı altında bir çok ürün bulunmakta. Elbette vloglarınız için bunları da satın alıp kullanabilirsiniz. Ancak vlog çekmeye yeni başladıysanız şimdilik kamera çözünürlüğü yüksek bir telefon ve kameranızı sabitlemeye yarayan bir tripod sizin için yeterli olacaktır.
Üçüncü olarak vlog düzenleme işlemi. Belki saatler süren videolar çektiniz. Ancak kimse 1 saat boyunca sizi izlemeyecektir. Bu yüzden görüntüleri düzenleme aşamasında çektiğiniz videoları mümkün olduğunca kısaltmaya çalışın. Vlog konseptinize uygun olmadığını düşündüğünüz kısımları atın. Video düzenleme ya da vlog editleme vlog çekimi için en önemli noktalardan biridir. İlk vloglarınızda max 6-8 dakika gibi bir süre sizin için yeterli olacaktır.
Son olarak istikrarlı ve düzenli paylaşımlar yapmaya önem verin. Ayda, yılda bir yapacağınız paylaşımların kanalınıza hiçbir faydası olmayacaktır. Bu sebeple Vlog paylaşımlarınızı düzenli aralıklarla yapmaya özen gösterin. Bu noktada kesinlikle istikrarlı hareket etmeye çalışın.
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