SoundCloud, masrafları azaltma çabasına devam ediyor

SoundCloud, masraflarını azaltarak firmayı ayakta tutmaya çalışmaya devam ediyor...

SoundCloud iş gücünü küçültüyor...

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