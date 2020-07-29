Soundcloud Nedir? Yeni Nesil Müzik Paylaşım Ağı Soundcloud'un Özellikleri

Soundcloud, müzik dünyasının en gözde uygulamaları arasında yer alıyor. Bu müzik programı ile en güzel şarkı listelerini oluşturabilir, müzik keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. İşte yeni nesil müzik paylaşım ağı Soundcloud'un öne çıkan özellikleri...

Soundcloud Nedir? Yeni Nesil Müzik Paylaşım Ağı Soundcloud'un Özellikleri

Soundcloud müzik paylaşım sitesi 2007 yılında ortaya çıkmıştır. İngiliz asıllı müzisyen Alexander Ljung ve arkadaşı Eric Wahlforss tarafından oluşturulan müzik paylaşım sitesi Stokholm şehrinde kurularak dünyaya kısa zaman içerisinde hızla yayılmaya başlamıştır. Müzik paylaşım sitesinin iki müzisyen tarafından oluşturulması müzik severlerin dikkatini çekerek bu sitenin kısa zamanda büyümesine katkıda bulunmuştur. Müzik dinleme ve paylaşma performansını arttırmak için kurulan müzik paylaşım sitesi müzik severlerin daima iletişimde kalmasını sağlar.

Dilediğiniz müziği paylaşabildiğiniz bir müzik ağı olarak Soundcloud sizlere 2. Nesil hizmet anlayışı sunarak ücretsiz olarak müzik indirmenizi ve bu müzikleri cihazlarınıza yükleyebilmenizi sağlar. 1 milyonu aşkın üyesi ile yüzlerce müziği sizler için en yüksek kalitede sunan müzik paylaşım sitesi ücretsiz kullanımı ile kısa zamanda milyonları bulan kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yeni nesil müzik paylaşımı sitesinde desteklenen geniş ses formatları aradığınız tüm müzikleri bulmanız için tasarlanmıştır. Soundcloud sitesinde aiff, wave, flac, ogg, mp3 ve acc ses formatları sorunsuz bir şekilde desteklenir. Bu sayede aradığınız her müziğin farklı formatlarına kaliteli bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Soundcloud ile Yapacağınız 10 Pratik Özellik

Müzik severlerin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayan müzik platformu sayesinde ücretsiz bir şekilde dilediğiniz formattan müziği akıllı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Müzik paylaşım platformunun göze çarpan bazı özelliklerinden şu şekilde bahsedilebilir:

  • En sevdiğiniz şarkının tüm başlangıç istasyonlarını görüntüleyebilirsiniz,
  • Kendi kişisel hesabınızı oluşturarak Podcast yayıncılığı kullanabilirsiniz,
  • Listenizde yer almasa bile son moda yeni parçaları takip edebilir ve yeni şarkıları keşfedebilirsiniz,
  • Uygulamanın eğlenceli etiketleri sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz,
  • En sevdiğiniz şarkıyı paylaştıktan sonra favorilere ekleyerek dilediğiniz zaman yeniden paylaşabilirsiniz,
  • Kendi dinleme listenizi oluşturduktan sonra bu listeyi farklı müzik paylaşım sitelerinde dinleyebilirsiniz,
  • Gittiğiniz her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz müzik arşivinizi internetsiz ortamlar da bile kullanabilir ve özgürce en sevdiğiniz şarkıyı dinleyebilirsiniz,
  • Uygulama sayesinde özel gruplar kurarak müzik paylaşımı yapan diğer kişiler ile ortak bir havuz oluşturabilirsiniz,
  • Kendi kişisel markanızı oluşturarak profesyonel şekilde müzik paylaşımı yapabilirsiniz.


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