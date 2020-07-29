Soundcloud Nedir? Yeni Nesil Müzik Paylaşım Ağı Soundcloud'un Özellikleri

Soundcloud, müzik dünyasının en gözde uygulamaları arasında yer alıyor. Bu müzik programı ile en güzel şarkı listelerini oluşturabilir, müzik keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. İşte yeni nesil müzik paylaşım ağı Soundcloud'un öne çıkan özellikleri...