SoundCloud Tarihe Karışmaktan Kurtuluyor
İnternetin önemli markası, tam da kepenk indirmek üzereyken, karşısında bir yardım eli buldu. Ama bu yardımın karşılığı biraz "ağır"
SoundCloud, büyük çaplı işten çıkarmalar ve kötü yönetim söylentileri ile en karanlık dönemlerini yaşarken bir yardım eli uzandı. Ancak görünüşe bakılırsa bu yardım karşılıksız değil. Bloomberg'in kaynaklarına göre SoundCloud "gelişmiş" toplantılarında markayı iki (isimsiz) özel şirkete satmayı planlıyor. Bu anlaşmalar sayesinde marka yüzeyde kalmaya devam edecek, ama kontrolün büyük bir kısmı dış şirketlere teslim edilecek. Kısacası SoundCloud hayatta kalmak için özgürlüğünden vazgeçiyor.
İçerden bilgi sızdıran kaynaklar bu anlaşmaların altına henüz imza atılmadığını ve SoundCloud'un Spotify görüşmelerinin başarısız olmasından dolayı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Ancak markanın düşük gelirleri ona pek bir seçenek bırakmıyor.
Kontrolün kaybedilme olasılığı SoundCloud'un sorunlarının altını çiziyor ve ses akışı platformu yürütmenin zorluklarını gözler önüne seriyor. SoundCloud ününü ücretsiz DJ setlerine, podcast'lere ve kaba kesimlere borçlu, ayrıca marka bu ücretsiz tekliflere fiyatlandırmakta ve abonelik hizmetini devreye sokmakta hep sorunlar yaşadı. Google ve Apple'dan farklı olarak şirket geri adım atabileceği güvenli bir finansal desteğe de sahip değil.
SoundCloud'un arkasında ona destek olan büyük bir şirket olmadığı sürece, rekabet her zaman yokuş tırmanma halinde olacaktır. Bu yüzden şirketin kontrolü paylaşması sadece bir son çare değil, aynı zamanda mantıklı da bir hareket.
Ali Ruhi Öztürk
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