Space Invaders Efsanesi, Film Oluyor!
Tam 41 yıl önce yayınlanan ve günümüzde efsane olarak kabul edilen oyun, nihayet filmiyle sinemalara geliyor!
- Levent Öztürk
Warner Bros, yıllar önce klasik uzay savaşı oyunu Space Invaders için film haklarını satın almıştı. Deadline'ın bildirdiğine göre, film için çalışmalar hız kazanmış durumda ve senaryo, Mortal Kombat yazarı Greg Russo tarafından yazılıyor. Ancak henüz bir yayın zamanı belli değil.
Hikayenin, yavaşça ilerleyen uzaylı dalgalarına karşı alan savunmadan daha detaylı olacağı tahmin edilebilir. Güzel olup olmayacağı ise tamamen ayrı bir soru.
Oyunların film yorumlamaları söz konusu olduğunda Hollywood'un kötü bir geçmişi bulunuyor. Klasik isimlere yönelik nostalji yolculukları genelde kötü sonuçlanıyor. Ayrıca Sapce Invaders için yaş problemi de söz konusu. İzleyicilerin büyük bir kısmı, Taito 1978 yılında Space Invaders'ı yayımladığı sırada henüz doğmamıştı. Ancak oyunun sadeliği, sanatsal anlamda bol miktarda özgürlük sunacaktır ve o yüzden iyi bir sonuç çıkması da mümkün.
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