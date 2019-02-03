Space Jam 2'de LeBron James Sürprizi!
Space Jam filminin gösterime girmesinin 23 yıl sonrasında, serinin yeni halkası için büyük bir sürpriz yaşanabilir!
- Barış Terun
Warner Bros, Space Jam 2'nin çekimine, Haziran ayında başlayacağını resmen açıkladı. 1996 yılında gösterime giren Space Jam; aksiyon ve standart film mimarisini tek potada eritmeyi başardı. Filmin her ne kadar eleştirmenler tarafından beğenilmese de dünya çapında ciddi anlamda gişe hasılatı elde etti. Bu başarıdaki en önemli rol dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu olan Michael Jordan'a aitti. Michael Jordan'a, ABD basketbol milli takımından Larry Bird ve bol ödüllü oyuncu Bill Murray eşlik etti.
Aradan geçen 23 yılın ardından Space Jam 2 hayat buluyor. 23 sayısı çok önemli zira; gerek Michael Jordan, gerekse LeBron James 23 numaralı formayı seçtiler. Kısacası sembolik bir durum söz konusu. Yapımın bir devam filmi değil; yeniden çevrim olacağı iddia ediliyor. Stüdyodan kısıtlı bilgi sızdırılıyor; kısacası yapım orijinaline selam duran bir yeniden çekim de olabilir.
Yapımın senaristliğini Black Panther'dan tanıdığımız Ryan Coogler üstlenecek. Yönetmenlik koltuğuna ise bol ödüllü, başarılı yönetmen Terence Nate oturacak. Yapımcı stüdyoya göre, filmin çekimlerine Haziran ayında başlanacak.
LeBron James'in bu kadar erken bir tarihte çekimlere başlaması Los Angeles Lakers'ın NBA'de başarısız olmasından kaynaklanıyor. Los Angeles Lakers'ın bırakın finalleri görmesi, play-off'a kalması bile büyük sürpriz olarak nitelendiriliyor. Kısacası LeBron James''in çekimler için dolu dolu üç ayı var. Yapımın; ilk filmde olduğu gibi gerçek karakterler ve animasyon figürlerinden oluşması bekleniyor.
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