SpaceX'ten ayrılan mühendisler pizza işine girdi

Mayıs 2019'da üç eski SpaceX mühendisi Benson Tsai, Brian Langone ve James Wahawisan saatte 100 pizza pişirebilen otomatik mobil mutfak üretti. Önümüzdeki yıl devreye girecek olan Robotik bir restoran olan Stellar Pizza, 45 saniyede bir pizza üretebilecek.
Pizzalar Teslimat Noktasına Giderken Pişecek
Businnes Insider'ın haberine göre, teslimat noktasına giderken pizzalar pişirebilen, içinde tam otomatik bir mutfağa sahip tekerlekli bir restoran olarak hizmete girecek olan Stellar Pizza'nın, geçmişte Elon Musk'ın şirketinde çalışan 23'ten fazla çalışanı var.
İşlem, preslenen ve şekillendirilen bir top çiğ pizza hamuru ile başlıyor. Ardından, ev yapımı sos ve taze soslar ekleniyor ve çiğ pizza, özel tasarımlı dört yüksek sıcaklıktaki fırından birine yerleştiriliyor.
ABC7 ile yaptığı röportajda Şirket CEO'su Tsai, "Sahip olduğumuz şey tekerlekli otomatik bir restoran ve evinize giderken yemek hazırlayabileceğiz. Gayrimenkulümüz yok. Ve daha kaliteli, daha tutarlı bir ürün olacak çünkü her seferinde aynı hareketleri yapan otomatik bir makine." dedi.
Stellar Pizza'nın Çıkış Noktası: Teslimat Zorluklarına Çözüm
Forbes'un haberine göre Tsai, yüksek komisyon ücretleri, yakalanması zor karlar, gıda teslimat zorluklarına çözüm bulma arzusuyla 2019'da şirketten ayrılmış. 23 SpaceX mühendisini ve yemek servisi alanında (SpaceX'in yönetici şefi Ted Cizma ve pizza danışmanı Noel Brohner dahil) bir avuç uzmanı işe almış ve ana şirket Serve Automation altında Stellar Pizza'yı geliştirmişler.
9 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Kasım 2020'de yatırımcılardan 9 milyon dolar toplayan şirketin, yakında ek bir tur yapması bekleniyor. Bu fon, mobil hayalet mutfak filosunu oluşturmak ve ekibi büyütmek için kullanılacak. İlk mobil mutfak ise 2021 ilkbahar aylarında, Los Angeles'ta yola çıkacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın