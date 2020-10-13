SpaceX'in Crew Dragon Fırlatması İçin Kötü Haber

SpaceX'in değerlendirme yapabilmek için daha fazla zaman istemesi üzerine NASA, ilk Crew Dragon fırlatmasının ertelendiğini duyurdu.

  • Levent Öztürk
NASA, Crew Dragon fırlatmasını erteledi...
SpaceX

Bu ayın sonunda NASA ve SpaceX'in ilk Crew Dragon operasyonel görevini fırlatmalarını bekliyorsanız, sizin için kötü bir haberimiz var. SpaceX'in "nominal olmayan davranışları" değerlendirmeyi bitirmek için daha fazla zaman istemesi üzerine NASA, Crew-1 fırlatmasını en yakın Kasım ayının başlarına veya ortalarına kadar erteledi. SpaceX, devam etmeden önce ilk aşama motor gaz jeneratörlerinde yaşanan sorunun ne olduğunu bilmek istiyor.

NASA yardımcı yöneticisi Kathy Lueders, hem ajansın hem de SpaceX'in "bu bulgu üzerinde aktif olarak çalıştığını" ve önümüzdeki hafta içerisinde motorlar hakkında "çok daha bilgili" olmayı umduklarını söyledi.

Falcon 9 ile yapılacak olan diğer NASA uçuşları halen devam ediyor ve bunların arasında ESA ile yapılan 10 Kasım tarihli uydu ortaklığı ve Kasım ayının sonlarında veya Aralık ayının başlarında yapılacak olan tedarik görevi de yer alıyor.

Crew-1'in üzerinde ise büyük bir yük bulunuyor. Her ne kadar Demo-2 uçuşu kendi evlerinden fırlatılan Amerikalı astronotlar için bir dönüş yaparak tarihe geçmiş olsa da Crew-1, insanlı, özel bir firma tarafından yapılmış bir kapsülü kullanacak ilk standart NASA görevi olacak. Bu tür uçuşların normalleşmesi için belirli bir süre geçmesi gerekecek olsa da, bu fırlatma bu sürecin önemli bir adımını oluşturuyor.

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