SpaceX, Crew Dragon Kapsülünü İmha Etti!
SpaceX, Crew Dragon kapsülünün test sırasında imha edildiğini doğruladı!
- Ercan Uğurlu
20 Nisan tarihinde uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon ismi verilen kapsülünü test eden SpaceX, bu test sırasında bir sorun yaşamış ve kapsülün patlayarak imha olduğu haberi ortaya çıkmıştı. Ancak gelen yeni bilgiler, Crew Dragon'un imha edildiğini gösteriyor.
Bir SpaceX yetkilisinin CNBC'ye verdiği röportajda, test sırasında bir "anomali" yaşandığı ve bunun neticesinde de aracın imha edildiğini bilgisi yer alıyor. SpaceX'ten Hans Koenigsmann ise, testin olağan seyrinde gittiğini, ancak Crew Dragon'daki SuperDraco motorunun hemen ateşlenmeden önce bir anomilinin meydana geldiğini belirtiyor. Sonrasında da Crew Dragon kapsülü imha edilmiş.
SpaceX'in uzay turizminin önünü açmasını bekediği Crew Dragon, ilk yolcuğunda başarılı olamamış gibi görünüyor. Ancak bunlar SpaceX için ilk denemeler ve bu tür aksaklıklar elbette olabilir. Ancak SpaceX için aracın kaybedilmiş olması küçük olsa da, elbette önemli bir sorun. Ekip, şimdi bu sorunu nasıl aşabileceğine odaklanacak ve muhtemelen kısa bir zaman içinde yeni testler düzenleyecek.
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