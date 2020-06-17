SpaceX deniz üzerinde yüzen roket fırlatma tesisleri kuracak

SpaceX dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, bu kez gelecek dönemde gerçekleşecek Ay ve Mars uçuşları için roketi deniz üzerinden kaldırmayı planlıyor. Yüzen roket fırlatma tesisleri için çalışmalar başladı.