SpaceX deniz üzerinde yüzen roket fırlatma tesisleri kuracak

SpaceX dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, bu kez gelecek dönemde gerçekleşecek Ay ve Mars uçuşları için roketi deniz üzerinden kaldırmayı planlıyor. Yüzen roket fırlatma tesisleri için çalışmalar başladı.

SpaceX yüzen roket fırlatma tesisleri kuruyor

SpaceX CEO'su Elon Musk, yüzen roket fırlatma tesisleri için çalışmalara başlandığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ilk insanlı roket uçuşunu gerçekleştiren ve canlı yayınla dünyanın her yerinden izlenen SpaceX, yüzen roket fırlatma tesisleri için kolları sıvadı.

Çalışmalar 2-3 Yıl İçerisinde Tamamlanacak

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 2-3 sene içerisinde tamamlanacak ve testler başlayacak. SpaceX CEO'su, işe alım sürecinin de başladığını söyledi.

elon musk

Ay ve Mars Görevleri İçin Roketler Deniz Üzerinden Fırlatılacak

Musk, Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak olan roketlerin süper ağır sınıf uzay limanlarından fırlatılacağını ifade etti. Musk, Twitter'dan konu ile ilgili kendisine "Petrol platformlarının dönüştürülmüş hali gibi mi olacak?" sorusunu yönelten bir takipçisine "Hemen hemen" yanıtını verdi.

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