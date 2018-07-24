SpaceX ikinci block 5 roketini fırlattı...
SpaceX, ikinci block 5 Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı!
SpaceX, Pazar günü yerel saate göre erken saatlerde Florida'dan ikinci "block 5" Falcon 9 roketini fırlattı ve bu roket, şu ana kadar üretilen en ağır ticari iletişim uydusu ile yüklüydü.
Yeni itici Cape Canaveral'dan 01:50 Amerika'daki müşterilere daha iyi bağlantı sunacak olan 7076 kilogramlık ET'de Telstar 18 Vantage geniş bant uydusunu taşıyacak havalandı.
Bu devasa uzay aracı, CEO Elon Musk tarafından Falcon 9'un "son sürümü" olarak tanımlanan ve yenilenmeden 10 kere kullanılabilen block 5 için ideal bir seçenekti. SpaceX, ilk block 5 roketini Mayıs ayında fırlatmıştı ve önümüzdeki hafta Kaliforniyadan üçüncü bir roket daha fırlatacak. Block 5 Falcon 9 için ilk tekrar uçuş ise henüz duyurulmuş değil.
Pazar sabahı yapılan fırlatma, Atlantik Okyanusu'nda yer alan drone gemisi "Of Course I Still Love You" (Tabi ki Seni Hâlâ Seviyorum) üzerine başarılı bir iniş ile devam etti.
SpaceX, Çarşamba günü Kaliforniya'daki Vangenburg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir başka block 5 Falcon 9 daha fırlatacak. O görev de yörüngeye 10 adet yeni Iridium iletişim uydusu gönderecek...
Levent Öztürk
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