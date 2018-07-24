SpaceX ikinci block 5 roketini fırlattı...

SpaceX, ikinci block 5 Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı!

SpaceX ikinci Block 5'i başarıyla fırlattı
Satnews Publishers

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