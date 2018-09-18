SpaceX ile Aya Japon Milyarder Gidecek!

SpaceX'in 2023'te kimi aya götüreceği belli oldu: Japon milyarder Yusaku Maezawa!

SpaceX ile Aya Japon Milyarder Gidecek!

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