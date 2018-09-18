SpaceX ile Aya Japon Milyarder Gidecek!
SpaceX'in 2023'te kimi aya götüreceği belli oldu: Japon milyarder Yusaku Maezawa!
SpaceX aya ilk kez götüreceği yolcuyu belirlediğini söylemişti. Firma şimdi bu yolcunun kim olduğunu açıkladı: Japon milyarder Yusaku Maezawa.
Japonya'nın en büyük giyim mağazası Zozotown'un 42 yaşındaki kurucusu Maezawa, ülkenin en zengin 18. kişisi konumunda. Yöneticinin değerinin 2,7 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Maezawa, değerli sanat çalışmalarına milyon dolarlar dökmesiyle de tanınıyor.
SpaceX'in duyuru etkinliğinde konuşan Maezawa, Ay'a gitme kararını şöyle açıkladı:
"Ay'ı yakından görme fırsatını kaçıramazdım ve bu fantastik deneyimi tek başına yaşamak istemiyordum. Bu çok yalnız oldurdu. Yalnız olmayı sevmiyor. Bu deneyimi paylaşmak istiyorum. Dünya çapında altı - sekiz sanatçıyı bu göreve benle katılmaya davet ediyorum. Bu sanatçılardan, Dünya'ya döndüklerinde bir şeyler yapmaları istenecek ve bu şaheserler, hepimizin içindeki hayalpereste ilham verecek."
#dearMoon adlı proje, 2023'te gerçekleşecek. Maezawa, henüz kendisiyle beraber gelecek sanatçıları seçmedi.
Zeynel A. Öztürk
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