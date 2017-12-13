SpaceX ilk "Geri Dönüşüm Roketini" Fırlatıyor!

SpaceX, NASA için fırlatacağı ilk "geri dönüştürülmüş" roketi için saatleri sayıyor!

SpaceX ilk "Geri Dönüşüm Roketini" Fırlatıyor!

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