SpaceX ilk "Geri Dönüşüm Roketini" Fırlatıyor!
SpaceX, NASA için fırlatacağı ilk "geri dönüştürülmüş" roketi için saatleri sayıyor!
SpaceX, NASA için ilk "geri dönüştürülmüş" roketini fırlatmaya hazırlanıyor. En son Haziran ayında kullanılan insansız Falcon 9 roketi, aynı zamanda daha önce bir uzay istasyonu tedarik uçuşunda kullanılmış olan bir Dragon kapsülünü taşıyacak.
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu yöneticisi Kirk Shireman'in söylediğine göre geri dönüştürülmüş bir roketin fırlatılma riski, yaklaşık olarak yeni bir roket fırlatma ile aynı. Shireman, bu fırlatmada da diğer her fırlatmadaki kadar endişeli olacağını söylüyor.
Shireman'in belirttiği üzere, NASA'nın roket uzmanları geri dönüştürülmüş roketi ve iticileri detaylı bir şekilde incelmiş olsalar da hiçbir zaman "sıfır risk" diye bir şey söz konusu değil.
Özel bir firma olan SpaceX daha önce üç kere geri dönüştürülmüş roketleri fırlatmıştı ancak bunlar, ticari uydu teslimleri için kullanılmışlardı. Haziran ayında SpaceX, daha önce uçmuş olan bir Dragon'u uzay istasyonuna taşımıştı. Uçacak olan bu en son Dragon – yaklaşık olarak 2.3 ton yiyecek, ekipman, deney ve muhtemelen bazı yılbaşı/Noel hediyeleri ile dolu halde – ise ilk olarak 2015 yılında fırlatılmıştı.
Her ne kadar tekrar kullanılabilir roketler fikri yeni olmasa da – NASA artık emekli olmuş uzay mekiklerinin ana motor ve itici parçalarını tekrar kullanmaktaydı – SpaceX, iticiler ve diğer parçaların tekrar ve tekrar kullanılması ile fırlatma masraflarını düşürmeye oldukça kararlı görünüyor.
Bir SpaceX yöneticisi olan Jessica Jensen, hızlı ve güvenli yeniden kullanım döneminin başında olduğumuzu söylüyor: "Sadece onlarca değil, binlerce insanı uzaya gönderebilmek istiyoruz ve bu yüzden tekrar kullanılabilirlik bunun önemli bir parçası."
Daha önce de olduğu gibi ilk aşama iticisi, Cape Canaveral Air Force Station'a geri inmeye çalışacak. Ayrıca bu fırlatma, Launch Complex 40'tan bir yılı aşkın bir süredir yapılan ilk fırlatma olacak. Fırlatma platformu, 2016 Eylül ayındaki test sırasında bir SpaceX roketinin patlamasının ardından kullanılamaz hale gelmişti.
SpaceX 50 milyon dolarlık bir masraf ile platformu tekrar kullanılabilir hale getirmenin yanı sıra daha da sağlamlaştırdı...
Levent Öztürk
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