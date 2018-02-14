SpaceX ilk internet uydularını fırlatıyor...
SpaceX'in Dünya genelinde hızlı internet sunacak olan uydu serisinin testlerine başlanıyor...
- Levent Öztürk
Elon Musk yıllardır yaptığı konuşmalarda, binlerce alçak yörünge uydusu ile küresel olarak yüksek hızlı internet sunma planlarından bahsediyordu. Her ne kadar bu uydular hakkındaki detaylar genel olarak gizli tutulsa da, ilk prototip uydu serisinin fırlatma tarihinin yaklaştığı biliyordu. CNET tarafından görülen ve FCC'nin internet sitesinde yayımlanan bir mektuba göre de ilk iki test uydusu, bu hafta sonu yörüngeye yerleşecekler.
SpaceX'in uydu çalışmaları yardımcı başkanının geçtiğimiz yıl Kongre'ye söylediğine göre firma, ilk iki deneme uydusunu 2017'nin sonunda yada bu yılın başlarında fırlatmayı planlıyordu ve eğer herşey planlandığı gibi giderse, çalışan ilk uydunun 2019 yılında fırlatılabileceği söyleniyordu. SpaceX, FCC'ye gönderdiği bu son mektupta da iki deneysel uydunun – Microsat-2a ve 2b – aynı zamanda İspanyol hükümetine ait olan bir radar gözlem uydusu olan Paz'ı taşıyacak olan Falcon 9 roketleri ile fırlatılacağı belirtilmekteydi. Bu roketin statik bir fırlatması geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi ve Paz, Microsat-2a ve Microsat-2b'nin 17 Şubat tarihinde yörüngeye fırlatılması bekleniyor. Bu Falcon 9 roketi Vandenberg Air Force Base'den 6:17 Pasifik zamanında fırlatılacak.
Her ne kadar bu tür işlemlerin gecikmeler ile karşılaşması olağan olsa da, SpaceX'in planı internet sağlayacak uyduların tamamının 2024 yılına kadar yörüngeye fırlatılması olarak gözüküyor. Ayrıca bu proje yaklaşık olarak 10 milyar dolar masrafa neden olacak olsa da Musk, projenin çalışmaya başlaması ile beraber iyi bir gelir elde edileceğini düşünüyor. Doğal olarak bu gelir de Musk'ın daha büyük planına yatırım olarak kullanılacak: Mars. Starlink olarak tanınan proje hakkında 2015 yılında Musk'ın yaptığı bir konuşmada, bu projeden ciddi bir gelir beklendiği ve bu gelirin "Mars'ta bir şehir" için kaynak olarak kullanılacağı belirtilmekteydi.
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