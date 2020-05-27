SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevi İptal Edildi. İşte Yeni Tarih

SpaceX ve NASA, Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketi ile, Uzaya insan yollamak için başlattığı Demo-2 görevinin iptal edildiğini duyurdu. Peki ama neden iptal edildi? İşte SpaceX'in insanlı Uzay Görevi için belirlenen yeni tarih ve iptal nedeni...

SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevi İptal Edildi

Güncelleme: Fırlatmaya yaklaşık 20 dakika kala, Demo-2 görevinin iptal edildiği, daha doğrusu ertelendiği duyuruldu. Fırlatma, eğer şartlar bu kez uygun olursa, 31 Mayıs Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

Fırlatma Neden İptal Edildi?

Peki, fırlatma neden iptal edildi?  İptal kararının nedeni olarak, hava koşullarının uygun olmaması gösteriliyor. Popular Science'ın Youtube canlı yayınında bu durumu yorumlayan NATA astrofizikçisi Umut Yıldız, yağmur nedeniyle risk alınmadığını belirterek, "Yağmur yağdığı zaman bir su kütlesine çarpıyorsun. Bu bir demo uçuşu; bu uçuşta bu risk alınmaz. Bu fırlatma başarısız olursa, insanlara bir şey olursa gerçekten insanlı uzay uçuşları birkaç yıl durur" dedi.

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Elon Musk'ın Uzay hayallerini gerçekleştirmek amacıyla kurduğu SpaceX, NASA ile birlikte, birkaç dakika sonra, ilk kez Uzaya insan gönderecek. Saat 23.33'te gerçekleştirilecek olan fırlatmada, astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley, bir Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Bu fırlatmanın bir diğer önemli detayı ise, ABD'den Uzaya, 11 yıldır ilk kez insan gönderilecek olması.

Crew Dragon Nedir?

İşin içerisinde SpaceX'in olmasının nedeni, NASA'nın, Uzay araçlarını kendi tasarlamak yerine, bu işi SpaceX gibi şirketlere vermiş olması. Crew Dragon kapsülü, işte bu işbirliğinin bir parçası. Falcon 9 roketi birkaç yıldır zaten kullanılıyor ama Crew Dragon yeni bir araç.

Fırlatmanın adı, Demo-2 olarak belirlenmiş durumda. Demo-1 ismi verilen ilk fırlatma geçtiğimiz yıl, insansız olarak gerçekleştirilmiş ve başarıyla sonuçlanmıştı. İnsanlı görev ise, aslında geçtiğimiz yılın Yaz ayları için planlanıyordu ancak yaşanan bir kaza, ertelemeye yol açmıştı.

Türkiye saati ile 23.33'te başlayacak olan Demo-2'yi, sayfamızda da bulabileceğiniz, Popular Science Türkiye'nin canlı yayınında izleyebilirsiniz.

Canlı yayın: SpaceX'in insanlı uzay göreviCanlı yayın: SpaceX'in insanlı uzay görevi
Yazarımız Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Damla Pekgöz ile canlı yayında SpaceX'in tarihe geçecek insanlı uçuşunu sunuyor. Ayrıca fırlatmadan önce astronot Mike Massimino ile yaptığımız röportajı da Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz (Not: Mike Massimino röportajı ertelenmiştir).

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