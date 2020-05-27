SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevi İptal Edildi. İşte Yeni Tarih

SpaceX ve NASA, Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketi ile, Uzaya insan yollamak için başlattığı Demo-2 görevinin iptal edildiğini duyurdu. Peki ama neden iptal edildi? İşte SpaceX'in insanlı Uzay Görevi için belirlenen yeni tarih ve iptal nedeni...