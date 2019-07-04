SpaceX, Starship İçin Son Adımını Atıyor!
SpaceX, ilk ticari girişimi olan Starship (BFR) projesinin son adımına geçmek için hazır!
- Levent Öztürk
Henüz Starship'in uçuşunu görmüş olmasak da, SpaceX test fırlatmalarını ve Nisan ayındaki "sıçramalarını" tamamladı ve müşterilerin uydularını uzaya taşıyacak ilk ticari uçuş için uzun bir süre beklememiz gerekmeyebilir. SpaceX ticari satışlar VP'si Jonathan Hofeller'in söylediğine göre firma, uzaya ilk ticari yolculuğunu 2021 yılında yapmayı planlıyor. Hofeller'ın Endonezya'daki bir etkinlikte açıkladığına göre SpaceX, şimdiden bu uçuş için her biri yörüngeye uydu göndermeyi planlayan üç farklı müşteri ile görüşüyor.
SpaceX, fırlatma sistemini üst aşamalara geçene kadar Big Falcon Rocket veya BFR olarak tanıtmıştı ve sonradan adı Starship olarak değiştirilmiş ve roket iticisi Super Heavy adını almıştı. Şu anda Teksas'da ve Florida'da gelişimde olan iki farklı sürümü bulunuyor.
Her ne kadar iki sürümün arasında farklar bulunsa da, her iki grup da 20 metrik ton yükü jeosabit yörüngeye ve 100 metrik tonluk yükü Alçak Dünya Yörüngesi'ne gönderebilecek araçlar tasarlıyorlar. SpaceX, nihai olarak SpaceX-Super Heavy kombosunu kullanarak Ay'a ve Mars'a yük taşımayı hedefliyor ve ayrıca Dünya üzerinde de noktadan noktaya ulaşım hizmeti sunmayı planlıyor.
Ancak bunların herhangi birinin gerçekleşmesi için öncelikle SpaceX'in fırlatma sistemini çok daha sert testlerden geçirmesi gerekiyor. Hofeller, önümüzdeki aylarda daha fazla zıplama testleri yapacaklarını ve firmanın amacının mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yörüngeye çıkmayı hedeflediğini söylüyor. Sistemin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamen çalışır hale gelmesi ve 2021'in başlarında müşterilerle buluşması hedefleniyor.
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