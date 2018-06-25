SpaceX, uzay istasyonuna "el" gönderiyor...
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yedek "el" gönderiyor.
SpaceX'in, önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) cisimleri daha iyi kontrol edebilmesi için bir araç göndermesi planlanıyor.
Elon Musk'ın roket firmasının önümüzdeki Cuma günü için planlanan Falcon 9 iticilerine ve Dragon kapsüllerine sahip roketi yörüngedeki istasyona doğru harekete geçecek. Dragon'un kargosu içerisinde bilimsel deneyler, mürettebat için ikmal maddeleri ve Canadarm2 için yeni bir "el" bulunacak.
Canada Uzay Ajansı'nın robot kolunun her iki ucunda bir Latching End Effector (LEE – mandallı uç dengeleyici) bulunuyor ve gelen uzay araçlarına veya yüklere bir el gibi tutunabilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl bir LEE bozulmuştu ve bu yüzden de NASA tarafından CRS-15 olarak adlandırılan önümüzdeki haftanın ticari tedarik görevi bir yedeği içerecek.
Bu robot eldivenler aynı zamanda Canadarm2'nin UUİ'nin dış yüzeyinde "yürümesine" ve istenilen konuma geçmesine imkan tanıyor. Bu aracı bir çeşit gelecekçi, mikro-yerçekimli sirk gösterisi gibi düşünebilirsiniz ancak her şeyin ağır çekimde gerçekleştiğini de belirtmek gerekiyor.
Bunun yan ısıra SpaceX Dragon'un kargosu içerisinde bulunan deneyler diğer pek çok şeyin arasında nanotüplerin büyümesini ve bitkilerdeki su basıncını incelemek için tasarlanan bilimsel çalışmaları içeriyor.
Ayrıca fırlatılacak olan ve daha önce de kullanılmış olan Dragon kapsülündeki SpaceX Falcon 9 ilk seviye iticisi, daha önce de NASA'nın TESS teleskopunu Nisan ayında uzaya fırlatmak için kullanılan ile aynı roket olacak. Ancak bu iticiyi bir kez daha kullanmaya yönelik planlara dair bir açıklama yapılmış değil. SpaceX'in eski roketlerini kullandığı düşünülürse, bu fırlatmanın, firmanın "Block 5" Falcon 9 kullanımına geçmeden önce yapılacak son fırlatma olduğu tahmin edilebilir. "Block 5" Falcon 9 roketleri, herhangi bir yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymadan birden fazla kez kullanılmak üzere tasarlanmış durumdalar.
Cuma günü yapılacak olan fırlatma da daha önce olduğu gibi NASA TV ve SpaceX'in internet üzerinden canlı yayınları aracılığı ile izlenebilecek.
Levent Öztürk
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