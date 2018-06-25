SpaceX, uzay istasyonuna "el" gönderiyor...

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yedek "el" gönderiyor.

SpaceX'ten uzay istasyonuna "el" yedeği...

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