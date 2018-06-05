SpaceX'in Ay'a Seyahati Başka Bahara Kaldı
SpaceX, Ay yörüngesine insan taşıma planını ertelediğini duyurdu!
2017 Şubat ayında SpaceX, bu yıl içerisinde iki sivili Ay'ın çevresinde dolaşmaya götüreceğini söylemişti. Her ne kadar bu iki kişi "ciddi" bir depozito ödemiş olsalar da, Wall Street Journal'ın söylediğine göre bu seyahat 2019 yılına ertelendi.
Ay yörüngesinde dolaşacak herhangi yeni bir fırlatma için henüz belirlenmiş bir zaman tablosu bulunmuyor ve bu da, bu etkinliğin daha da ertelenebileceği anlamına geliyor. SpaceX'ten James Gleeson, Journal ile yaptığı görüşmede gecikmeyi doğruladı ancak SpaceX'in halen şahısları Ay çevresinde dolaşmaya götürmeyi planladığını ve "giderek artan bir ilginin" bulunduğunu belirtti.
Levent Öztürk
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