SpaceX'in Heavy Falcon'u İçin Yeni Erteleme

SpaceX'in 2017 bitmeden fırlatmayı amaçladığı Falcon Heavy roketi, bir türlü bitmeyen erteleme kararlarına bir yenisini daha ekledi...

SpaceX'in Heavy Falcon'u İçin Yeni Erteleme

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