SpaceX'in Heavy Falcon'u İçin Yeni Erteleme
SpaceX'in 2017 bitmeden fırlatmayı amaçladığı Falcon Heavy roketi, bir türlü bitmeyen erteleme kararlarına bir yenisini daha ekledi...
Space X'in Falcon Heavy roketi bir süredir fırlatılmaya hazırlanıyor. Ama bazı gecikmeler etkinliği sürekli erteliyor. SpaceX takımı son olarak bu sene bitmeden roketi fırlatmayı planlıyordu ama Aviation Week'te yazan ve SpaceX tarafından doğrulanan haberlere göre Falcon Heavy önümüzdeki seneden önce muhtemelen fırlatılmayacak.
SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Aviation Week'e gönderdiği e-postada şöyle diyor: "Heavy'i bu sene uçurmak istedik. Ama bu sene statik ateşleme testi yapabileceğimizi düşünüyoruz, ardından bir kaç haftada uçabiliriz."
Statik ateşleme testi, Heavy'nin 27 Merlin motorunun hepsinin birden ateşlendiği ilk sefer olacak. Burada her şey güzel giderse, Falcon Heavy'nin 2018'in ilk haftalarında ateşlemeye hazır olması bekleniyor.
Heavy için birçok gecikme oldu ve Elon Musk, bunları bu kadar büyük ve güçlü motorlar geliştirmenin SpaceX'in beklediğinden çok daha zor olmasına bağlıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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