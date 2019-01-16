SpaceX'te yeni işten çıkarma dalgası
SpaceX'te yeni bir işten çıkarma dalgası başlıyor. Bu seferki sebep...
- Levent Öztürk
Reuters ve Ars Technica'nın söylediğine göre SpaceX, 6.000'den fazla çalışanının yaklaşık yüzde 10'u ile yollarını ayırmayı planlıyor. Özel uzay şirketi NASA ve ABD Hava Kuvvetleri'ni içeren müşterilerin kazançlı sözleşmeleri sayesinde yıllarca kârda olduğunu söylemişti ancak şirket, gezegenler arası roketlerin geliştirilmesi ve tüm gezegeni kapsayacak uzay tabanlı bir internetin geliştirilmesi gibi en büyük projeleri için kaynak yaratmak adına kemerini sıkıyor gibi görünüyor.
SpaceX'in yaptığı bir açıklamada, daha yalın bir şirket olma yolunda bir adım attığını ve bu ikiliye benzer çabaların geçmişte diğer şirketleri iflas ettirdiğini söyledi.
Ars'ın söylediğine göre, endüstriden bir kaynak bunun SpaceX şefi Elon Musk'ın şirketin düşük performans gösteren bazı çalışanları ile yolunu ayırmak için bir yöntem olabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, 2018 yılının sonlarındaki bir Seeking Alpha haberi, Falcon 9'un başarısı sebebiyle rakiplerinin rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalmalarına rağmen SpaceX'in göründüğü kadar karlı olmayabileceğini iddia etmişti. Şirketin motivasyonları ne olursa olsun, işten çıkarmalar önümüzdeki birkaç yıl boyunca, Starship ve Starlink'in para kazanmaya başlamasına kadar ihtiyaç duyacağı ilave fonu sağlayabilir...
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