Spider-Man: Far From Home'dan Büyük Başarı!
Eleştirmenlerden olumlu puanlar toplayan Spider-Man:Far From Home, bu zaferini paraya dökmeyi de başardı!
- Barış Terun
2 Temmuz 2019'da dünya çapında gösterime giren Spider-Man: Far from Home (Örümcek Adam: Evden Uzakta), Marvel Sinematik Evreninin yeni çağını temsil ediyor (Her anlamda çakılan X-Men: The Dark Phoenix faciasını görmezden geliyoruz). Sony ve Marvel ortaklığıyla sinemaya uyarlanan ve çoğu Marvel karakterinin yayın haklarını elinde tutan Disney'in de tam pazarlama desteğini arkasına alan yapım, 13 gün içerisinde 900 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Sinema otoritelerine göre, filmin gösterimden kalkana kadar toplam gişe hasılatı 1,2- 1,3 milyar dolar barajında konumlanacak.
Bu başarı stüdyonun banka hesaplarına ciddi bir artı yazıyor ancak gelecek çok daha parlak. Yapım; şimdiye kadar IMDB'den 8.0/10, Rotten Tomaetos'tan 9/10 ve MetaCritic'ten 78/100 puanlarına layık görüldü. Kısacası Örümcek Adam: Evden Uzakta, Marvel Sinematik Dünyasının en başarılı eserlerinden biri oldu. Bunun, psikolojik olarak da önemi büyük. Zira Avengers: Endgame'den sonra izleyicilerin beklentisi arşa ulaşmış durumda.
Kadrosunda; Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Cobie Smaulders, Jacob Batelan, Martin Starr gibi yıldızların bulunduğu Spider-Man: Far From Home'un yönetmenliğini ise Jon Watts üstlendi.
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