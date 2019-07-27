Spider-Man: Far from Home'dan önemli başarı!
Örümcek Adam serisinin yeni halkası Spider-Man:Far From Home, göz kamaştıran bir başarıya imza attı.
Spider-Man: Far From Home (Örümcek Adam: Evden Uzakta) ile Marvel Comics yapımları yeni bir çağa doğru adım attı. Avengers: Endgame ile bir çağ sona erdi lakin Spider-Man: Far From Home ile yeni bir çağa giriş yapıldı.
Sony ve Marvel Comics ortaklığı ile geliştirilip, Disney tarafından desteklenen yapım, yaklaşık üç hafta içerisinde 1 milyar dolar gişe hasılatı sınırını geride bıraktı. Böylece Spider-Man: Far From Home, şu ana kadar çekilen Örümcek Adam filmlerinin en başarılısı oldu. Spider-Man: Far From Home, gerek Sam Raimi'nin efsanevi üçlemesini, gerekse Mark Webb'in sonraki ikilemesini sürklase etmeyi başardı ve sinema tarihine (daha doğrusu Örümcek Adam serisi tarihine) geçti.
Halen gösterimde olan Spider-Man: Far From Home'un yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor. Yapımda; Tom Holland (Peter Parker), Marisa Tomei (May Hala), Zendaya (M.J Jones), Jacob Baton, Tony Revolori (Eugene Flash Thompson), Cobie Smulders, Oscar ödüllü oyuncu Samuel L. Jackson (Nick Fury), Oscar ödüllü diğer bir oyuncu Jack Gyllenhaal (Mysterio) gibi birbirinden popüler oyuncular yer alıyor.
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