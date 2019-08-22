Spider-Man Hayranlarına Büyük Şok
Spider-Man, yani Örümcek Adam filmlerinin hayranlarını çok ama çok üzecek bir gelişme yaşandı!
- Barış Terun
Spider-Man (Örümcek Adam) hayranlarını fazlasıyla üzecek bir gelişme yaşandı; Sony ve Marvel Comics arasındaki anlaşma sona erdi. Kısacası Spider-Man artık Marvel Sinematik Evreni'nin bir üyesi olamayacağı gibi, Örümcek Adam'ın solo filmlerinde de Marvel Evreni'nin yıldızları yer alamayacak. Spider-Man: Home Coming'te Robert Downey Jr., Spider-Man: Far From Home'da ise Samuel L. Jackson yapımlara büyük renk katmışlardı.
Sony - Marvel ve Marvel filmlerinin büyük ortağı Disney'in pazarlığı hakkındaki detaylar net değil. Ne Sony, ne de Disney cephesinden tatmin edici bir açıklama gelmedi. İki taraftan da yapılan açıklama pazarlıkların henüz sona ermediği yönünde.
Spider-Man karakterinin Marvel Sinematik Evreni'ninden ayrılması hakkında çeşitli dedikodular var. Bu iddialardan ilki Marvel'ın patronu Kevin Feige'ın yapımcı stüdyo Sony Pictures'in işlerine gereğinden fazla karıştığı yönünde. Kevin Feige'in eylemleri artık Sony tarafından hoş karşılanmıyor.
Avengers serisinden "Hawkeye" rolüyle tanıdığımız Jeremy Renner bile Sony'ye büyük tepki gösterdi. Jeremy Renner, sosyal medya hesabında "Hey Sony Pictures, biz Örümcek Adam'ın Marvel ve Stan Lee'ye dönmesini istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Yine de yayılan son söylentiler Spider-Man 3'ün Marvel evreninde yer almayacağı yönünde.
Sony hayal kırıklığına uğramış olmalı. Zira Marvel evrenine dahil olan son Spider-Man filmi, Spider-Man: Far From Home, milyar doları aşan gişe hasılatı ile Japon devin tarihinin açık ara en başarılı filmi olmuştu.
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