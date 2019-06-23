Spider-Man ve Venom Takım Oluyor!
Spider-Man'in yapımcısından, Örümcek Adam ve Venom'un gelecekleri hakkında çarpıcı bir açıklama geldi!
- Barış Terun
Spider-Man: Far From Home (Örümcek Adam: Evden Uzakta) filminin yapımcılarından Amy Pascal, gerek Örümcek Adam'ın gerekse Venom'un geleceği ve bu ikilinin buluşması hakkında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. Amy Pascal, yakın gelecekte Spider-Man ve Venom'un ortak bir düşmana karşı işbirliği yapabileceğini vurguladı. Söz konusu plan, iki Spider-Man filmi ve iki Venom filminden sonra hayat bulacak.
Kısacası 2021-2022 arasında Tom Holland ve bol ödüllü karizmatik oyuncu Tom Hardy buluşacak gibi gözüküyor. Elbette kesin konuşmak güç. Çizgi-romandaki orijinal hikayenin aksine Venom, Spider-Man'e herhangi bir düşmanlık gütmeyecek. Dedikodular doğruysa ikili filmin başında karşı karşıya gelecek (Captain America: Civil War'u hatırlayın) ama hedeflerinin ortak olduklarını keşfetmeleri fazla uzun sürmeyecek.
Spider-Man: Far From Home filminin dünya çapında kayda değer gişe hasılatı elde etmesi bekleniyor. Yeni serinin ilk yapımı Spider-Man: Homecoming yaklaşık 880 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Venom ise 800 milyon dolar sınırına ulaşmayı başarmıştı.
İkilinin bir araya geldiği bir eser, kolayca "Captain America: Civil War" etkisi yaratabilir.
Yapımcı Amy Pascal, "Herkesin bu ikiliyi, sinemada aynı anda görmek istediğine eminim. Tom Holland ile ilgili büyük planlarımız var. Onun çalıştığım her filmde kadroda olmasını isterim. Peter Parker yani Örümcek Adam rolüyle harikalar yaratıyor. Tom Hardy ve Venom karakterleri hakkında yorum yapmak dahi gereksiz. İkiliyi yakın zamanda bir arada görürseniz şaşırmayın. Ne de olsa Spider-Man ve Venom, bir elmanın iki yarısı konumunda." açıklamasında bulundu.
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